Hay en las cárceles 7.065 personas mayores de 60 años

El número de personas mayores de 60 años en prisión ha crecido. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) al 30 de setiembre de 2025, de las 103 mil 342 personas detenidas en las cárceles del país, 7.065 corresponden a la población adulta mayor, de 60 años o más.

La cifra expresa el 6.83% del total de la población privada de libertad y es parte del reporte del Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP). El año pasado (de enero a diciembre) habían encarceladas 6.583 personas en esta franja etaria. Es decir, en los primeros nueve meses de este año (de enero a setiembre) ingresaron a los presidios 482 adultos mayores.

El exministro del Interior y expresidente del INPE, Wilfredo Pedraza, señala que el encarcelamiento de estas personas constituye una población particularmente vulnerable sobre la que existen previsiones específicas para garantizar su protección y el ejercicio de sus derechos, reconocidos tanto a nivel internacional como en la normativa local.

La problemática se expresa por regiones en las siguientes cifras: Lima es la que concentra la mayor población este año con 2.032 personas mayores de 60 años privadas de la libertad. En el 2024 había recluidas 1.903 personas de ese rango de edad.

En este 2025 hay 97 reos internados en Amazonas, Áncash 316, Apurímac 100, Arequipa 236, Ayacucho 184, Cajamarca 228, Callao 207, Cusco 348, Huancavelica 44, Huánuco 318, Ica 425, Junín 363, La Libertad 360, Lambayeque 268 y Loreto 165.

Asimismo, Madre de Dios 86, Moquegua 39, Pasco 57, Piura 269, Puno 222, San Martín 325, Tacna 97, Tumbes 64 y Ucayali 215.

TODA UNA VIDA EN EL HAMPA

Uno de ellos es Wilson Lorenzo Martínez Cumpa, un curtido delincuente de 65 años, capturado el 3 de noviembre último tras el asalto frustrado en la agencia de Caja Piura en Lambayeque.

‘Viejo Loco’ o ‘Larry’ como es conocido reveló que tiene 18 ingresos a penales de Cajamarca, Piedras Gordas, Chimbote, Trujillo, Pisci y Pucallpa. Era experto en robo agravado, aunque también incursionó en el tráfico ilícito de drogas. Su primer ingreso a la cárcel fue a los 18 años y tuvo sentencias de 10 y 12 años.

Su última condena fue de 10 años de prisión. Precisamente, 17 días antes de caer detenido tras intentar robar Caja Piura había salido de prisión.

“Robaba por necesidad”, intenta justificar. Dice que 47 años de su vida los pasó en la cárcel.

Era muy rebelde, nuestros padres se separaron, me refugié en el licor y comencé a robar, vivía un mundo de fantasía, resalta.

“A los jóvenes le digo, miren como estoy, entro, salgo, peleo, asalto, me encuentro con amigos solo para beber. Ahora, ¿dónde están mis amigos? Cometemos errores por trago, por mujeres. He ido a las iglesias, a la procesión del Señor de los Milagros, para que mis hijos no salgan así. Miren como estoy. Cambien muchachos, denle una mejor imagen a su familia, a su madre que sufre y llora, cuiden a sus hermanos, a sus hermanas, denle un buen ejemplo, miren ahora yo lloro porque mis hijos se quedan desamparados de nuevo. Misio me voy en ‘cana’, ¿pór que?, por mi mala cabeza”, reflexiona.

CÓMPLICE SE SUICIDÓ

Martínez Cumpa fue capturado en flagrancia, mientras el asalto estaba ocurriendo; él luchó con el guardia de seguridad para mantener control sobre este. En plena intervención, un arma cayó al suelo.

Luego, mientras se hacía el registro personal, se descubrió que tenía un revólver con cinco cartuchos que eran compatibles con un arma de fuego que estaba reportada como robada. Su cómplice Julio Antón Navarro, alias Barrabas, se terminó suicidando para evitar ser capturado.

SON MÚLTIPLES LAS CAUSAS

Juan Carlos García Quinteros, responsable del área de psicología del penal Miguel Castro Castro dice que lo sorprendente es que casi el 70% de las personas mayores en prisión son delincuentes primarios, es decir, no habían cometido delitos antes de los 60 años.

Los expertos como el médico psiquiatra Carlos Bromley señalan que este fenómeno se debe a múltiples causas: La falta de recursos económicos y el aislamiento social; el deterioro neurológico que afecta a la capacidad de controlarse, lo que desencadena comportamientos impulsivos; y algunos pertenecen a la ‘generación heroína’, que comenzó a delinquir en los años 80 y nunca dejó ese estilo de vida.

Actualmente el INPE tiene 242 psicólogos. “Ser psicólogo penitenciario es más que una profesión: es un acto de humanidad en contextos de alta complejidad. Con empatía, firmeza y compromiso, enfrentamos los retos de trabajar en centros penitenciarios, guiando procesos de cambio, contención emocional y resocialización”, dice García Quinteros.

Pero, ¿qué tipos de delitos cometen las personas mayores? Los más comunes entre los hombres mayores son homicidios, violencia de género y tráfico de drogas. En las mujeres predominan los delitos contra la salud pública y robos.

PRESO A LOS 80 AÑOS

Pero también hay casos de personas inocentes que purgan injusta prisión. Es el caso de don Exequiel Yeipén, una persona de 80 años que trabajó más de 30 años como taxita en el aeropuerto Jorge Chávez.

Fue sentenciado a 15 años de prisión, por ser vinculado con el Cártel de Tijuana. Lamentablemente, él indica que estuvo en el momento equivocado y no sabía a quién le estaba ofreciendo su trasladado.

Ocurrió en el 2002, cuando hizo un servicio de taxi a las esposas de dos capos del Cártel de Tijuana. Él no sabía quiénes eran, finalmente se realizó un operativo en ese año, detuvieron a más de 100 personas, 54 quedaron involucrados, entre ellos el señor Exequiel.

En las múltiples audiencias se determinó que no tenía ningún tipo de responsabilidad con esta organización criminal y quedó en libertad. Veinte años después se reactivó la requisitoria y su abogada lo aconsejó mal, le dijo que no se presente, que no firme. Terminó detenido en el penal de Lurigancho.

CONDICIONES CARCELARIAS

Los jóvenes comprendidos en el rango de edad de 18 a 29 años representan el 25.0% de la población penitenciaria a nivel nacional. En relación a los grupos etarios comprendidos entre 30 a 59 años (68.3%), se da mayor énfasis en brindar educación para el trabajo.

En cuanto a las personas adultas mayores, las normas nacionales les reconocen una especial protección del Estado y el acceso a condiciones carcelarias dignas que garanticen el respeto de sus derechos humanos. Esta situación se agudiza, cuando se encuentran privadas de libertad, al no contar con atención de salud especializada, tratamiento y control de enfermedades físicas y mentales, programas de tratamiento con enfoque diferencial.

DATOS

Sobrepoblación. La diferencia entre la capacidad de albergue en los 69 establecimientos y la población penitenciaria intramuros es de 60,120 personas.

Sin cupos. Esto representa el 144% de la capacidad de albergue, que en pocas palabras esta cantidad de internos no tendría cupo en los penales.

Extranjeros. El 5% de la población penitenciaria está conformada por internos foráneos.