¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció en Barranco?
Sociedad

Dictan 6 años de cárcel para hackers que vendían datos del Reniec en página web 'Zorrito Run Run'

Se trata de dos ciberdelincuentes que ofrecían información personal de miles de peruanos tras acceder ilegalmente al sistema de diversas entidades públicas, sustentó la Fiscalía.

Dos ciberdelincuentes ofrecían datos personales de peruanos.
Dos ciberdelincuentes ofrecían datos personales de peruanos.

Dos hackers fueron sentenciados a seis años y cinco meses de prisión efectiva por haber accedido ilegalmente al sistema de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para, luego,  comercializar dicha información a través de la página web 'Zorrito Run Run'.

Así lo confirmó el tercer despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Jessica Elizabeth Flores Mariñas.

Los condenados han sido identificados como Luis Rea (48) y José Araujo (33), quienes cumplían prisión preventiva desde junio del 2023. Ambos son coautores de los delitos de acceso ilícito y banda criminal, y coautores del delito de tráfico ilegal de datos personales.

Como parte de la sentencia, los ciberdelincuentes deberán pagar, de forma solidaria, una reparación civil de 75.000 soles a favor del Reniec, y, cada uno, el equivalente a 145 días multa (14.000 y 1.570 de soles, respectivamente).

Según sustentó en juicio oral la fiscal adjunta provincial Malena Ayala Gonzales, los hoy sentenciados aprovecharon las vulnerabilidades de las páginas web de diversas entidades públicas a las que el Reniec proporcionaba datos personales, para acceder a los sistemas de esta entidad y, así, obtener y recopilar ilegalmente dicha información sensible.

Todos esos datos fueron sistematizados en páginas web creadas por los imputados con el dominio ‘zorritorunrun’, mediante las cuales comercializaban, mediante grupos de Whatsapp y Telegram, con la información personal de 23.228 peruanos, la cual incluía los datos extraídos del sistema del Reniec y otros datos, como consultas de bienes y vehículos, familiares directos y hasta información crediticia.

El despacho fiscal logró acreditar la responsabilidad penal de ambos sujetos a través de una investigación rigurosa, que incluyó diligencias de allanamiento, detención e incautación de equipos informáticos. También efectuó pericias de análisis digital forense y el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones que permitieron obtener evidencia digital respecto a la modalidad delictiva.

Ambos sentenciados continuarán recluidos en el penal de Lurigancho, donde venían cumpliendo una orden de prisión preventiva de 15 meses.

Detención en mayo del 2023

En mayo del 2023, el coronel PNP Luis Huamán Santamaría, jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat), afirmó que se tuvo que allanar -con descerraje y registro domiciliario- dos inmuebles en la urbanización Adolfo Luzurriaga Rico, en Chorrillos, y en la avenida 8 de Octubre, en Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, respectivamente. 

De acuerdo con la PNP, el cabecilla de la banda criminal es un reconocido hacker que ha estado involucrado previamente en la venta ilegal de bases de datos en provincia. 

La Policía detalló que en uno de los grupos de Telegram de la banda criminal había 375 miembros y desde allí se ofrecía el acceso a una web con la denominación 'Zorrito Run Run' para la compra de paquetes desde 30 soles por un día hasta 400 soles por un año. La plataforma incluía fotos de DNI de decenas de ciudadanos peruanos para garantizar el acceso a la información privada.

