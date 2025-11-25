Amenazan al director del penal de Chimbote por traslado de reos: "Ni tu presidente José Jerí te salvará"

En un video difundido en redes sociales, la presunta organización criminal Los Patecos anuncia una amenaza contra el director del penal de Chimbote, Jorge Hernández Vilela, por el posible traslado de internos de Cambio Puente hacia el establecimiento penitenciario Challapalca. El mensaje se dirige a las autoridades locales y menciona incluso al presidente de la República, José Jerí.

"Jorge Fernández Vilela, director del penal de Chimbote, mira conch*****. Tú trasladas a 'moche' , 'loro' a otro penal y te mueres. Ni tu presidente José Jerí te va a salvar. Atentamente Los Patecos".

En el video se observa a cuatro sujetos encapuchados, con chalecos naranjas y armas de corto y largo alcance en sus manos. Los cuatro se mantienen de pie frente a la cámara, mientras uno de ellos sostiene un papel y lee el mensaje amenazante. Al final proceden a rastrillar sus armas repetidas veces en señal de advertencia.

Debido a que algunos internos continuaban coordinando actividades delictivas desde prisión, el Ejecutivo y el INPE activan operativos de traslado de reclusos considerados de alta peligrosidad con el fin de disminuir el hacinamiento y reforzar la seguridad. Entre esas acciones figura el envío de 45 presos, procedentes del penal Miguel Castro Castro y de Ancón 1, hacia el nuevo pabellón de Régimen Cerrado Especial Etapa A de Ancón 1, un ambiente preparado para alojar a 160 internos vinculados a delitos como sicariato, extorsión y secuestro.

Proponen crear la Superintendencia Nacional del Internamiento en reemplazo del INPE

En la Comisión de Constitución del Congreso, el ministro de Justicia, Walter Martínez, expuso la iniciativa para crear la Superintendencia Nacional del Internamiento (Sunir), que asumiría las funciones del INPE. Esta propuesta surge en medio de fuertes cuestionamientos al instituto penitenciario, luego de revelarse una presunta red de sobornos que involucra a su jefe.

“El contexto nos exige tomar decisiones firmes y actualizar nuestro marco legal”, señaló el ministro de Justicia. Explicó que la propuesta integra un conjunto de 14 iniciativas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana. Entre ellas figuran modificaciones al Código de Ejecución Penal y la incorporación de un agravante para quienes instalen o financien redes clandestinas de telecomunicaciones dentro de los penales.

"Bajo dicha superintendencia se materializará una estructura organizacional moderna, especializada y eficiente, que fortalecerá la seguridad y el tratamiento penitenciario y, lo más importante, reducirá el nivel de reincidencia delictiva", declaró el ministro Walter Martínez.