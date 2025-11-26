HOYSuscripcion LR Focus

Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Sociedad

Quiénes son Los Patecos, la banda criminal acusada de amenazar a director de penal

Jorge Fernández Vilela, máximo responsable de la cárcel Cambio Puente de Chimbote, ha solicitado garantías para él y su familia. “Si tú trasladas a ‘moche’, ‘loro’ a otro penal, te mueres”, le han advertido. “Mira, todo el que entra se alinea con la banda, adentro”, le han dicho a través de mensajes. Policía investiga.

Internos se oponen a traslados a otros centros de reclusión. Foto: Inpe
Internos se oponen a traslados a otros centros de reclusión. Foto: Inpe

El director del penal Cambio Puente, enclavado en Chimbote, región Áncash, Jorge Fernández Vilela es el máximo responsable de esa cárcel desde que el anterior conductor del presidio, Walter Falla Baca, fue removido tras la muerte de un interno en el mes de agosto.

Desde entonces investigó graves hechos de corrupción que involucraban a malos agentes. Actualmente colabora con las requisas y los traslados de reclusos de alta peligrosidad.

Hace unos días, al levantarse, escuchó a través del teléfono como una voz, a través de un video, amenazaba a él y a su familia.

“Jorge Fernández Vilela, director del penal de Chimbote, mira c… tú trasladas a ‘moche’, ‘loro’ a otro penal, te mueres. Ni tu presidente José Jerí te va a salvar. Atentamente Los Patecos”. Tras la lectura, los cuatro encapuchados rastrillaron sus armas en un gesto de advertencia.

El contenido del video coíncide con los mensajes remitidos al teléfono del funcionario. En uno de ellos se escucha: “Mira, todo el que entra se alinea con la banda adentro, ya me enteré que quieres hacer disturbios, ‘lanchar’ (trasladar) a la ‘batería’ (reclusos), acá te están hablando ‘Los Patecos’. Todos saben de nosotros, compadre, tienes que dar protección y alinearte más bien con la banda”.

El contenido de este material plantea una amenaza explícita para impedir el traslado de internos desde el penal de Chimbote hacia otros establecimientos. La advertencia se presenta en medio de operativos del Ejecutivo y del INPE destinados a trasladar reclusos considerados de alta peligrosidad.

Pero, ¿quiénes son Los Patecos de Chimbote? Para las autoridades esta banda está prácticamente desarticulada tras una serie de operaciones que han golpeado directamente a su núcleo familiar.

De los cinco hermanos Cruz Alejos, fundadores y miembros de esta organización criminal, tres han sido asesinados por sicarios y dos permanecen recluidos en prisión, purgando duras condenas.

El último en caer fue Lenner Alfredo Cruz Alejos, alias Bala, quien fue asesinado en el pueblo joven San Miguel. Delincuentes a sueldo interceptaron su camioneta y lo acribillaron a tiros. Alias Bala había salido de prisión en 2023 y era sindicado como el cabecilla del grupo.

Asimismo, el 9 de junio de 2024, Kenyi Iván Cruz Alejos, alias Kenyo, fue asesinado en un ataque planificado, en la urbanización 21 de Abril. Los autores del crimen fueron dos adolescentes de 16 años, quienes esperaron a su víctima durante horas y luego lo ejecutaron cuando se disponía a abordar su vehículo.

Sin embargo, el primero de los hermanos Cruz Alejos en fallecer fue Darwin Cruz Alejos, alias Pateco, ejecutado en la cebichería El Limón, el 1 de febrero de 2014. El crimen fue cometido en el pueblo joven Pueblo Libre. Fue sorprendido cuando compartía una mesa con una mujer, quien también resultó herida.

En tanto, los hermanos Eric Henry Cruz Alejos, alias Papaya, y Aidol Abel Cruz Alejos, alias Aidol, fueron capturados el 26 de enero de 2023 por agentes de inteligencia, en Chimbote.

En su poder se halló una pistola Glock abastecida, además de municiones calibre 9 mm. Ambos fueron condenados en marzo del 2024 a 10 años de cárcel, y actualmente permanecen recluidos en el penal de Cambio Puente

Fernández solicitó garantías personales ante la Subprefectura Provincial, en medio de la creciente preocupación por el poder de las mafias dentro y fuera de los penales.

