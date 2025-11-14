El Poder Judicial revocó el arresto domiciliario de Martina Hernández, madre de 'El Monstruo', y dispuso 36 meses de prisión preventiva por vínculos con la organización criminal Los Injertos. | composición LR

El Poder Judicial decidió revocar el arresto domiciliario de Martina Hernández De la Cruz, madre de Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, y ordenó que cumpla 36 meses de prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres Chorrillos. La medida responde al pedido de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste, que logró acreditar “graves elementos de convicción” sobre sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Injertos del Cono Norte.

La decisión se sustenta en los resultados de los operativos realizados en junio, cuando la Policía y el Ministerio Público detuvieron a 28 personas durante allanamientos simultáneos en Lima, Callao e Ica. En la casa de Hernández (ubicada en Carabayllo) se hallaron cartuchos de dinamita, mechas rojas y dinero en efectivo, presuntamente relacionados con las actividades ilícitas del grupo liderado por su hijo desde una cárcel en Paraguay.

Los peritajes químicos detectaron rastros de nitratos en sus manos, indicio de posible manipulación de material explosivo. Además, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificaron más de S/100.000 en movimientos bancarios no sustentados entre 2023 y 2025. También se incautaron dispositivos de pago y documentos que reforzarían la hipótesis fiscal de que la detenida actuaba como administradora financiera de la red criminal.

Madre de alias el 'Monstruo' intentó mantener arresto domiciliario

Durante la audiencia, su defensa alegó problemas de salud como afecciones tiroideas y gastritis crónica, con el fin de solicitar el retorno al arresto domiciliario. También sostuvo que el dinero respondía a actividades artesanales y que la presencia de sustancias químicas habría sido accidental. Sin embargo, el tribunal consideró “sólidos” los indicios de organización criminal y tenencia ilícita de explosivos.

El INPE confirmó en sus redes sociales que Hernández ya fue ingresada al penal Anexo Mujeres Chorrillos, donde permanecerá mientras avanza el proceso. La institución indicó que coordina con equipos fiscales y policiales debido a la estructura criminal asociada a Los Injertos del Cono Norte, investigada por extorsiones y manejo ilícito de explosivos en el país.

Los Injertos del Cono Norte: banda operaba en más países

En el mismo operativo cayó Yorgy Israel Araujo, señalado como proveedor de armas de Los Injertos del Cono Norte. La Fiscalía resaltó que la prisión preventiva es clave para evitar riesgos de fuga u obstrucción de la investigación, dado el alcance transnacional de la banda, que opera incluso desde el penal de Tacumbú, en Paraguay.

