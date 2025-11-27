HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración     
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta 11 años y 5 meses de PRISIÓN contra PEDRO CASTILLO

Sociedad

Condenan a seis extranjeros por transportar más de dos toneladas y media de droga en el mar de Paita, Piura

Efectivos de la Policía Nacional del Perú decomisaron 2.653,50 kilos de clorhidrato de cocaína y evitaron su exportación hacia el extranjero.

El grupo de extranjeros pretendía sacar la droga fuera del país
El grupo de extranjeros pretendía sacar la droga fuera del país | Ministerio Público

La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Fetid) de Piura obtuvo 17 años y 10 meses de pena privativa de la libertad efectiva para los ciudadanos ecuatorianos Ángel Parrales Quijije, Ángel Wilfrido Alonzo, Jesús Bailón Franco, Klever Hernández Mero y Pablo Tigrero Balón. Asimismo, también para el colombiano Alberto Isaac Albornoz Rojas.

El grupo de ciudadanos fueron condenados por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas. Asimismo, los efectivos policiales los intervinieron cuando transportaban más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína en el mar de Paita. Su intención era sacar el cargamento fuera del país.

TE RECOMENDAMOS

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER: Puno: incautan cocaína enviada como encomienda hacia Bolivia

lr.pe

Pruebas contra los detenidos

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Milagros Rogelia Rosales Ruiz presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad penal de los 6 sentenciados de nacionalidad extranjera.

Entre las evidencias se incluyeron actas de intervención policial, registros personales, documentación de embarcaciones pesqueras, así como actas de comiso y pesaje de la droga, además de pruebas de campo que confirmaron la presencia de sustancias estupefacientes.

PUEDES VER: Buscan inculpar a líder asháninka Fabián Antúnez por la desaparición de 4 personas durante protestas contra el narcotráfico en Satipo

lr.pe

Intervenidos con más de dos toneladas de droga

La primera intervención tuvo lugar el 18 de octubre de 2023, a 225 millas náuticas del puerto de Paita, donde agentes del Departamento de Investigación de Delitos contra el Estado (Depinesp)-Piura, junto con la Marina de Guerra del Perú, detuvieron a dos individuos a bordo de una embarcación pesquera que transportaba 1.153,72 kilos de clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2023, un segundo grupo fue interceptado a 190 millas frente a Talara, dentro de las 200 millas del mar peruano, resultando en la incautación de 1.499,78 kilos adicionales de la misma droga.

En total, estas operaciones condujeron al decomiso de 2.653,50 kilos de clorhidrato de cocaína, evitando así que esta sustancia llegara al mercado ilegal internacional.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vecinos denuncian abandono de huaca reconocida por el Ministerio de Cultura: "Se ha convertido en un basurero"

Vecinos denuncian abandono de huaca reconocida por el Ministerio de Cultura: "Se ha convertido en un basurero"

LEER MÁS
76 % de mujeres afirman tener menos oportunidades laborales que los hombres, según informe regional sobre brechas económicas en Piura

76 % de mujeres afirman tener menos oportunidades laborales que los hombres, según informe regional sobre brechas económicas en Piura

LEER MÁS
ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

ODANC Sullana convoca a Mesa de Trabajo Interinstitucional para fortalecer la Transparencia y Eficacia en la Administración Pública

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025