El grupo de extranjeros pretendía sacar la droga fuera del país | Ministerio Público

La Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas (Fetid) de Piura obtuvo 17 años y 10 meses de pena privativa de la libertad efectiva para los ciudadanos ecuatorianos Ángel Parrales Quijije, Ángel Wilfrido Alonzo, Jesús Bailón Franco, Klever Hernández Mero y Pablo Tigrero Balón. Asimismo, también para el colombiano Alberto Isaac Albornoz Rojas.

El grupo de ciudadanos fueron condenados por el delito de favorecimiento al consumo ilegal de drogas. Asimismo, los efectivos policiales los intervinieron cuando transportaban más de dos toneladas y media de clorhidrato de cocaína en el mar de Paita. Su intención era sacar el cargamento fuera del país.

Pruebas contra los detenidos

Durante el juicio oral, la fiscal adjunta provincial Milagros Rogelia Rosales Ruiz presentó pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad penal de los 6 sentenciados de nacionalidad extranjera.

Entre las evidencias se incluyeron actas de intervención policial, registros personales, documentación de embarcaciones pesqueras, así como actas de comiso y pesaje de la droga, además de pruebas de campo que confirmaron la presencia de sustancias estupefacientes.

Intervenidos con más de dos toneladas de droga

La primera intervención tuvo lugar el 18 de octubre de 2023, a 225 millas náuticas del puerto de Paita, donde agentes del Departamento de Investigación de Delitos contra el Estado (Depinesp)-Piura, junto con la Marina de Guerra del Perú, detuvieron a dos individuos a bordo de una embarcación pesquera que transportaba 1.153,72 kilos de clorhidrato de cocaína.

Posteriormente, el 20 de octubre de 2023, un segundo grupo fue interceptado a 190 millas frente a Talara, dentro de las 200 millas del mar peruano, resultando en la incautación de 1.499,78 kilos adicionales de la misma droga.

En total, estas operaciones condujeron al decomiso de 2.653,50 kilos de clorhidrato de cocaína, evitando así que esta sustancia llegara al mercado ilegal internacional.

