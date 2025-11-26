76 % de mujeres afirman tener menos oportunidades laborales que los hombres, según informe regional sobre brechas económicas en Piura

Un 62.8 % de las mujeres entrevistadas llevan a cabo a la par las labores domésticas y sostienen un emprendimiento. Foto: Almendra Ruesta, La República

Un 62.8 % de las mujeres entrevistadas llevan a cabo a la par las labores domésticas y sostienen un emprendimiento. Foto: Almendra Ruesta, La República

El estudio "Brecha Económica y Potencialidades de las Mujeres" ejecutado en Piura arrojó que un 76.7 % de las mujeres entrevistadas considera que no tiene las mismas oportunidades laborales que los hombres. En esa línea, afirmaron que los reclutadores suelen fijarse en la carga familiar al momento de contratar personal.

Así lo menciona el testimonio de Juanita Medrano: "Una excusa que me dieron fue la edad, buscaban jóvenes de 18 a 28 años y decía que por la responsabilidad con mis hijos no iba a poder llegar temprano".

Ortelia Valladolid, especialista a cargo de socializar el reporte regional ejecutado por Cutivalú, acotó que un 80 % de las entrevistadas trabajan en la informalidad, un 79 % dijo recibir sueldos por debajo del mínimo legal y un 86 % afirmó que en alguna ocasión no recibió el mismo pago que sus pares masculinos pese a llevar a cabo el mismo trabajo.

Trabajo que nunca termina

El estudio arrojó que un 62.8 % de las mujeres entrevistadas llevan a cabo a la par las labores domésticas y sostienen un emprendimiento y un 11.6 % combina el trabajo remunerado con las tareas del hogar. Además, un 11.6 % afirmó cumplir un triple rol: ama de casa, trabajadora remunerada y emprendedora. Por último, solo un 14 % señaló que se encargaba de forma exclusiva del trabajo doméstico.

Por otro lado, se conoció que 76.7 % de las entrevistadas dedica más de 8 horas a las tareas de la casa y de cuidado.

Dificultad para acceder a créditos

La funcionaria puntualizó que un 86 % de mujeres afirmó recurrir a préstamos informales lo que las haría víctimas fáciles de los "gota a gota", modalidad criminal que establece intereses exorbitantes. Los funcionarios entrevistados para el informe coincidieron que el sistema crediticio es poco accesible (50 %) y nada accesible (41.67 %) para las mujeres.

"A pesar que algunas cajas y cooperativas apuestan por brindar productos financieros dirigidos a mujeres, estos continúan siendo insuficiente", expuso la ponente.

Situación de riesgo

Valladolid apuntó que la falta de independencia económica de las mujeres las coloca en una situación de vulnerabilidad.

"Sabemos que en Veintiséis de Octubre de 10 mujeres que denuncian violencia de género, 7 renuncian al proceso. Un factor importante para ello es la dependencia económica", aseveró la especialista.