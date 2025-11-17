HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. elimina arancel para más de 100 productos peruanos
🔴 LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Política

César Hinostroza: Gobierno aprueba su extradición para ser procesado en Perú por delito de corrupción

El Ejecutivo autorizó la solicitud de extradición del exjuez supremo desde Bélgica, tras la aprobación de la Corte Suprema y el informe de la Comisión de Extradiciones.

Gobierno aprueba extradición de ex juez. Foto: difusión
Gobierno aprueba extradición de ex juez. Foto: difusión

El Consejo de Ministros aprobó este lunes 17 de noviembre la resolución suprema que dispone solicitar la extradición del exjuez supremo César José Hinostroza Pariachi, actualmente en Bélgica, para que sea procesado en el Perú por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico relacionado al caso Cuellos Blancos del Puerto.

Escucha la noticia

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Esta medida fue adoptada tras el informe emitido por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas. Previamente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había declarado procedente la solicitud de extradición, al considerar que se cumplen las exigencias del tratado vigente con Bélgica.

ROSA MARÍA PALACIOS VS. DIRIGENTE MINERO Y HABLA MIEMBRO DEL TC | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El abogado penalista Benji Espinoza explicó que el procedimiento de extradición es un procedimiento mixto, es decir, empieza en el Poder Judicial y termina en el Poder Ejecutivo. "La procedencia desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, que responda al principio de doble incriminación, que lo que es delito allá sea delito acá (…) que la imputación sea clara y precisa. Todo eso lo analiza el Poder Judicial”, declaró para este medio.

