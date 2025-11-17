El Consejo de Ministros aprobó este lunes 17 de noviembre la resolución suprema que dispone solicitar la extradición del exjuez supremo César José Hinostroza Pariachi, actualmente en Bélgica, para que sea procesado en el Perú por la presunta comisión del delito de cohecho activo genérico relacionado al caso Cuellos Blancos del Puerto.

Esta medida fue adoptada tras el informe emitido por la Comisión Oficial de Extradiciones y Traslado de Personas Condenadas. Previamente, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había declarado procedente la solicitud de extradición, al considerar que se cumplen las exigencias del tratado vigente con Bélgica.

El abogado penalista Benji Espinoza explicó que el procedimiento de extradición es un procedimiento mixto, es decir, empieza en el Poder Judicial y termina en el Poder Ejecutivo. "La procedencia desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, que responda al principio de doble incriminación, que lo que es delito allá sea delito acá (…) que la imputación sea clara y precisa. Todo eso lo analiza el Poder Judicial”, declaró para este medio.