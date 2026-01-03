HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro
EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     EN VIVO | EE. UU. administrará Venezuela tras captura de Maduro     
EN VIVO

🔴 CAYÓ NICOLÁS MADURO tras INTERVENCIÓN DE EE. UU. en VENEZUELA

Sociedad

Fiscalía pide comparecencia con restricciones y pago de S/20.000 para chofer de Hermes por muerte de menor en Gamarra

Como parte de la investigación, también se dispuso el embargo del camión blindado y se solicitó incorporar a la empresa propietaria del vehículo como tercero civil responsable.

Caso de homicidio culposo en Gamarra
Caso de homicidio culposo en Gamarra | Foto: Gamarra.

La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones contra Benjamín Rojas, de 31 años, así como el pago de una caución de S/20.000, al ser investigado por el delito de homicidio culposo tras el atropello de un menor de dos años en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, ocurrido el 31 de diciembre de 2025.

Nota en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Notas relacionadas
Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

Habla abogado de la empresa de camión que atropelló a niño en Gamarra: "El conductor es responsable penalmente"

LEER MÁS
Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

Niño muere atropellado por camión blindado en Gamarra en vísperas del Año Nuevo 2026

LEER MÁS
Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

Madre de niño que falleció atropellado en Gamarra planeaba viaje por el cumpleaños de su hijo: ''Nueve días para sus 3 añitos''

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

Indecopi multa con S/202.000 a negocio por importar peluches de Pokémon que no contaban con la licencia de Nintendo

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

Alcalde de Chorrillos advierte uso de la fuerza si ciudadanos acampan en playas por Año Nuevo 2026: "Disuasión desde la medianoche"

LEER MÁS
Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

Municipalidad de San Isidro separa a serenazgos que fueron grabados comiendo ceviche incautado durante operativo

LEER MÁS
Venezolanos se congregan en su embajada en Perú tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

Venezolanos se congregan en su embajada en Perú tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

LEER MÁS
San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

San Marcos tendrá nueva carrera de Ingeniería: apuesta tecnológica busca transformar el transporte con influencia de China y Corea

LEER MÁS
Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

Parque de las Leyendas 2026: ¿quiénes tienen puede acceder al ingreso gratuito?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cantante Deyvis Paredes y el animador 'Josesito' de La Bella Luz generan indignación tras polémica broma a nuevo integrante: “Deberían pedir disculpas”

Rodrigo Paz firma decreto para gobernar Bolivia a distancia en medio de tensiones con su vicepresidente Edman Lara

Apagones y daños a infraestructuras: las imágenes del fuerte sismo de magnitud 6,5 que remeció México

Sociedad

Osiptel ordena a operadoras el bloqueo de líneas móviles en penales mediante sistema de geolocalización

MML inicia Plan Verano en la Panamericana Sur: cambio de sentido temporal de la vía será hasta abril 2026 y afectará a conductores

A tres cuadras de la municipalidad de Los Olivos, ladrones trepan muros y roban PlayStation 5 de vivienda familiar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

César Acuña obligado por sentencia a pagar alimentos para su menor hijo

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Presidente del TC afirma que Mario Vizcarra tendría impedimentos para postular por sentencia de peculado

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025