Fiscalía pide comparecencia con restricciones y pago de S/20.000 para chofer de Hermes por muerte de menor en Gamarra
Como parte de la investigación, también se dispuso el embargo del camión blindado y se solicitó incorporar a la empresa propietaria del vehículo como tercero civil responsable.
La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones contra Benjamín Rojas, de 31 años, así como el pago de una caución de S/20.000, al ser investigado por el delito de homicidio culposo tras el atropello de un menor de dos años en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, ocurrido el 31 de diciembre de 2025.
