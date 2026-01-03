La Fiscalía solicitó comparecencia con restricciones contra Benjamín Rojas, de 31 años, así como el pago de una caución de S/20.000, al ser investigado por el delito de homicidio culposo tras el atropello de un menor de dos años en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, ocurrido el 31 de diciembre de 2025.

Nota en desarrollo...