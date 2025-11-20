Ejecutivo retira el enfoque de género y dispone reemplazar la ESI por una propuesta educativa distinta. Foto: composición LR | composición LR

El Congreso aprobó este miércoles una reforma que marca un giro sustancial en las políticas de igualdad y educación del país. Con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, el Pleno dio luz verde a la denominada “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, una propuesta impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo que reemplaza por completo la Ley 28983 y retira de la legislación peruana cualquier referencia al enfoque de género.

La reforma redefine los conceptos oficiales sobre igualdad

Según el texto aprobado, todas las entidades del Estado deberán revisar y modificar sus documentos oficiales, planes y lineamientos para adecuarlos a un único marco conceptual: la “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Esto implica que expresiones habitualmente empleadas en políticas públicas —como “equidad de género”, “violencia de género” o “igualdad de género”— dejan de tener validez normativa y deberán ser interpretadas bajo un nuevo enfoque.

El Parlamento otorgó un plazo máximo de un año para que ministerios, gobiernos regionales e instituciones públicas adapten toda su normativa interna. Para la autora del proyecto, este cambio representa una “vuelta a principios claros” y una forma de garantizar que las políticas de igualdad sean “coherentes y sin distorsiones”. Sin embargo, la modificación genera inquietud en organizaciones y especialistas que consideran que eliminar la categoría de “género” dificulta identificar desigualdades estructurales que afectan principalmente a mujeres y adolescentes.

Por su parte, la exministra de la Mujer Diana Miloslavich mencionó a La República: "Creo que esta norma va a cambiar muchas cosas, porque el presidente está impulsando un modelo distinto al que ha seguido otros gobiernos. Eliminar conceptos es como regresar al 2007 y considero que no entienden la necesidad de garantizar derechos a las mujeres; es clarísimo que a estos congresistas no les importa".

En ese sentido, aseguró que esta medida contribuye a desmontar los avances en políticas y derechos de las mujeres. "El impacto será dejarlas sin mecanismos ni instrumentos para quienes siguen trabajando en el Estado y para varias universitarias y escolares", precisó la exfuncionaria.

Una nueva ruta para la educación sexual

El punto más discutido de la reforma es la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) en el marco legal. La nueva norma exige que el Ministerio de Educación elabore un modelo alternativo basado en criterios “científicos, biológicos y éticos”, alineado además con las convicciones morales de los padres de familia.

Críticos de la medida, advirtieron que este giro podría limitar temas esenciales como diversidad, prevención de violencia y protección de menores, dejándolos sujetos a interpretaciones restrictivas.

Con esta decisión, el país se encamina hacia una reconfiguración profunda de sus políticas de igualdad y de la enseñanza sexual, cuyos efectos comenzarán a verse conforme el Ejecutivo implemente los cambios obligatorios.

