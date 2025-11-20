HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón
Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón     Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón     Pleno rechaza moción de censura contra Waldemar Cerrón     
Sociedad

Gobierno elimina el enfoque de género y ordena sustituir la Educación Sexual Integral en el sistema educativo

La nueva norma, aprobada por el Congreso, obliga a entidades a revisar documentos y políticas, estableciendo un marco de "igualdad de oportunidades" sin incluir conceptos como "equidad" o "violencia de género".

Ejecutivo retira el enfoque de género y dispone reemplazar la ESI por una propuesta educativa distinta. Foto: composición LR
Ejecutivo retira el enfoque de género y dispone reemplazar la ESI por una propuesta educativa distinta. Foto: composición LR | composición LR

El Congreso aprobó este miércoles una reforma que marca un giro sustancial en las políticas de igualdad y educación del país. Con 68 votos a favor, 16 en contra y 5 abstenciones, el Pleno dio luz verde a la denominada “Nueva Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, una propuesta impulsada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo que reemplaza por completo la Ley 28983 y retira de la legislación peruana cualquier referencia al enfoque de género.

La reforma redefine los conceptos oficiales sobre igualdad

Según el texto aprobado, todas las entidades del Estado deberán revisar y modificar sus documentos oficiales, planes y lineamientos para adecuarlos a un único marco conceptual: la “igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres”. Esto implica que expresiones habitualmente empleadas en políticas públicas —como “equidad de género”, “violencia de género” o “igualdad de género”— dejan de tener validez normativa y deberán ser interpretadas bajo un nuevo enfoque.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

El Parlamento otorgó un plazo máximo de un año para que ministerios, gobiernos regionales e instituciones públicas adapten toda su normativa interna. Para la autora del proyecto, este cambio representa una “vuelta a principios claros” y una forma de garantizar que las políticas de igualdad sean “coherentes y sin distorsiones”. Sin embargo, la modificación genera inquietud en organizaciones y especialistas que consideran que eliminar la categoría de “género” dificulta identificar desigualdades estructurales que afectan principalmente a mujeres y adolescentes.

PUEDES VER: Ocho millones de peruanos no acabaron el colegio: abandono estatal y brechas de género agravan la crisis educativa

lr.pe

Por su parte, la exministra de la Mujer Diana Miloslavich mencionó a La República: "Creo que esta norma va a cambiar muchas cosas, porque el presidente está impulsando un modelo distinto al que ha seguido otros gobiernos. Eliminar conceptos es como regresar al 2007 y considero que no entienden la necesidad de garantizar derechos a las mujeres; es clarísimo que a estos congresistas no les importa".

En ese sentido, aseguró que esta medida contribuye a desmontar los avances en políticas y derechos de las mujeres. "El impacto será dejarlas sin mecanismos ni instrumentos para quienes siguen trabajando en el Estado y para varias universitarias y escolares", precisó la exfuncionaria.

Una nueva ruta para la educación sexual

El punto más discutido de la reforma es la eliminación de la Educación Sexual Integral (ESI) en el marco legal. La nueva norma exige que el Ministerio de Educación elabore un modelo alternativo basado en criterios “científicos, biológicos y éticos”, alineado además con las convicciones morales de los padres de familia.

Críticos de la medida, advirtieron que este giro podría limitar temas esenciales como diversidad, prevención de violencia y protección de menores, dejándolos sujetos a interpretaciones restrictivas.

Con esta decisión, el país se encamina hacia una reconfiguración profunda de sus políticas de igualdad y de la enseñanza sexual, cuyos efectos comenzarán a verse conforme el Ejecutivo implemente los cambios obligatorios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Día Internacional de la Niña: falta de acceso a educación y salud limita el desarrollo de las menores en Perú

Día Internacional de la Niña: falta de acceso a educación y salud limita el desarrollo de las menores en Perú

LEER MÁS
Arequipa: respaldan implementación de educación sexual integral en colegios

Arequipa: respaldan implementación de educación sexual integral en colegios

LEER MÁS
Más de 7800 menores fueron víctimas de violación sexual, pero Congreso plantea modificar educación sexual integral

Más de 7800 menores fueron víctimas de violación sexual, pero Congreso plantea modificar educación sexual integral

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
Familia denuncia desaparición de menor de 17 años y acusa a alcalde distrital de manipularla para sacarla de Amazonas

Familia denuncia desaparición de menor de 17 años y acusa a alcalde distrital de manipularla para sacarla de Amazonas

LEER MÁS
Asesinan a mototaxista y atacan a balazos a serenos durante persecución en Villa María del Triunfo

Asesinan a mototaxista y atacan a balazos a serenos durante persecución en Villa María del Triunfo

LEER MÁS
Alerta en Colegio Mixto La Molina: 6 escolares atendidos de emergencia por presunta intoxicación

Alerta en Colegio Mixto La Molina: 6 escolares atendidos de emergencia por presunta intoxicación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025