Sociedad

Cayó en Perú alias ‘Mamadeo’, uno de los extorsionadores más buscados en Colombia

Se trata del venezolano Keiber Oscaiber Torres Torres, sindicado como cabecilla de la red de sicarios del Tren de Aragua en Casanare. Fue capturado en Chimbote (Áncash) y el gobierno colombiano ofrecía 120 millones de pesos de recompensa (S/108 mil).

Mamadeo, uno de los hombres más buscados en Colombia cayó en Perú.
Mamadeo, uno de los hombres más buscados en Colombia cayó en Perú.

Movía miles de dólares por distintas partes de Sudamérica. Era uno de los delincuentes más buscados de Colombia. Su fuerte eran las extorsiones y el sicariato. El Gobierno del país cafeterotenía una recompensa vigente sobre él de 120 millones de pesos (S/ 108 mil). En las últimas horas, el venezolano Keiber Oscaiber Torres Torres (28), conocido con el alias de ‘Mamadeo’, fue capturado en Perú.

Este sujeto, sindicado como el cabecilla de la red de sicarios del ‘Tren de Aragua’ en Casanare, era el hombre más buscado en ese departamento colombiano. El nuestro país se movía con cautela hasta que las fuerzas del orden lograron capturarlo en Chimbote, región Áncash.

Si bien el dato de su presencia en territorio peruano era seguido por la Comunidad Internacional Policial contra el Secuestro y la Extorsión (Cipse) de Colombia, nadie esperaba encontrárselo en persona.

‘Mamadeo’ cayó junto a otros tres integrantes de la organización criminal que en Perú se hacía llamar ‘Los Espartanos’. En su poder se hallaron un arma de fuego y elementos probatorios vinculados a actividades extorsivas en territorio peruano.

Además de ser el presunto cabecilla de una red de extorsión, ‘Mamadeo’ está señalado traficante de estupefacientes, tráfico de armas y se le vincula con al menos 10 homicidios ocurridos durante 2024 en Yopal.

Este sujeto venezolano se había convertido en la pesadilla de los comerciantes colombianos. Su radio de acción criminal no se limitaba a Casanare, sino que se extendía a Bogotá, Cundinamarca y Boyacá, según las autoridades de ese país.

Su captura fue el resultado de un trabajo de inteligencia y colaboración internacional. Según se informó, una vez ‘Mamadeo’ llegó a Chimbote, intentó reanudar sus actividades delictivas.

De inmediato se activó una rápida respuesta coordinada a través de Ameripol e Interpol para lograr su identificación, ubicación y posterior captura.

Alias ‘Mamadeo’ contaba con circular roja de Interpol y era requerido por los delitos de homicidio y concierto para delinquir. Investigadores establecieron que, tras su salida de Colombia en agosto pasado, continuaba coordinando actividades criminales desde el exterior.

Según se informó, Torres Torres llegó a Casanare a finales de 2022, asentando su accionar delictivo en Yopal y extendiéndose a municipios como Maní, Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, Aguazul y Villanueva.

Su principal fuente de financiación en esas zonas colombianas era la extorsión a establecimientos como clubes nocturnos, compraventas, restaurantes y bares.

La estructura criminal ejercía presión enviando videos intimidatorios y disparando contra las fachadas de los locales comerciales.Varios de estos ataques perpetrados en territorio peruano también estarían relacionados directamente con sus órdenes.

