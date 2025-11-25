HOYSuscripcion LR Focus

Mototaxista es asesinado dentro de su unidad mientras transportaba pasajeros en Barranca

Investigadores apuntan a un posible caso de extorsión como causa del ataque. Vecinos piden revisar cámaras de seguridad y exigen mayor presencia policial por la creciente violencia en la zona.

Mototaxista es asesinado durante balacera en Barranca. Foto: composición LR
Mototaxista es asesinado durante balacera en Barranca. Foto: composición LR

Un mototaxista fue asesinado a balazos la noche del martes 25 de noviembre dentro de su propia unidad en el sector de San Valentín, en la ciudad de Barranca. El ataque, perpetrado en plena vía pública, ha generado temor entre los vecinos, quienes relataron que la víctima no tuvo posibilidad alguna de sobrevivir ante la ferocidad del atentado. Tras esto, las autoridades y presuntos familiares de la víctima llegaron al lugar para identificar el cuerpo, por lo que se espera que las investigaciones continúen en los próximos días.

La unidad menor, identificada con el número policial 736 y la placa 4395-BC, quedó estacionada en medio de la calle tras el ataque mientras testigos intentaban auxiliar al transportista. Sin embargo, los múltiples disparos que recibió acabaron con su vida de manera inmediata. En la escena del crimen se hallaron al menos cinco casquillos de bala.

PUEDES VER: Detienen a alias 'Colocho', acusado de asesinar a dos policías, en Barranca: estuvo preso y lo dejaron libre dos veces

lr.pe

Reportan demoran de efectivos policiales tras balacera

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la zona y esperar la presencia del fiscal de turno, encargado de iniciar las diligencias correspondientes. No obstante, algunos vecinos denunciaron que las autoridades tardaron aproximadamente una hora en arribar, lo que habría permitido que la escena se contaminara. Ante la ausencia inicial de los efectivos, el cuerpo del mototaxista fue cubierto por los propios residentes del sector.

Entre los presentes también se hizo notar la llegada de un supuesto familiar de la víctima, quien buscaba reconocer el cuerpo. Sin embargo, los agentes no le permitieron observarlo con detenimiento mientras se iniciaban los primeros procedimientos oficiales.

PUEDES VER: Gallo de pelea causa la muerte de su criador tras atacarlo durante una competencia en Barranca

lr.pe

Ataque sería un nuevo caso de extorsión

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es la de un presunto caso de extorsión, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Los atacantes huyeron rápidamente tras el crimen y, según versiones de algunos testigos, dentro de la unidad habrían viajado otras personas cuyo paradero hasta el momento se desconoce.

Los residentes de San Valentín solicitaron que se revisen las cámaras de seguridad de la zona (si es que existen) para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido. Asimismo, exigieron mayor presencia policial ante el incremento de hechos violentos que, aseguran, vienen afectando la tranquilidad del sector.

