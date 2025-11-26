El alcalde de Urubamba planteó el cierre temporal de Machu Picchu, pero los gremios lo criticaron, ya que paralizaría la actividad turística. | Foto: Composición LR/ Andina/ Facebook

La posibilidad de un cierre temporal de Machu Picchu, propuesta por el alcalde provincial de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, desató el rechazo de gremios y generó preocupación en el distrito homónimo. Autoridades, vecinos y actores económicos advirtieron que una medida de ese tipo tendría un impacto devastador en la actividad turística y en la estabilidad regional. "Un cierre temporal de la maravilla mundial no solo pondría en riesgo la estabilidad económica de la población de Machu Picchu, sino de toda la región Cusco y del Estado Peruano", señala el comunicado.

La Municipalidad Distrital de Machupicchu emitió un pronunciamiento en el que rechazó cualquier propuesta de clausura, ya sea por uno o dos meses, recordando que la ciudad inca es una de las siete maravillas del mundo y recibe miles de visitantes a diario. El documento alertó sobre los efectos directos que tendría sobre hoteles, restaurantes, guías, comercios y trabajadores vinculados al turismo, además de los riesgos económicos para Cusco y para el país.

Municipalidad Distrital de Machupicchu y gremios critican a alcalde Urubamba

La comuna distrital calificó de 'insostenible' la propuesta del alcalde provincial de Urubamba, a quien atribuyó desconocimiento y un manejo político irresponsable. También afirmó que sus declaraciones generan incertidumbre entre turistas nacionales y extranjeros. En ese sentido, convocó a la sociedad civil y al sector privado a mantenerse vigilantes, pidió al burgomaestre retirar sus afirmaciones en un plazo de 48 horas y advirtió que, de no hacerlo, iniciará acciones legales.

Las críticas también provinieron de la Cámara de Comercio de Cusco. Su presidente, Fernando Santoyo, sostuvo que un alcalde no tiene competencia legal para cerrar Machu Picchu y señaló que el verdadero problema radica en la falta de gestión sobre la licitación de la ruta Hiram Bingham. Recordó que el plan de contingencia establecía cuatro meses para completar el proceso y que, tras casi 90 días, no se han registrado avances consistentes. Afirmó que la municipalidad debió haber iniciado este trámite en 2023 y denunció falta de planificación y coordinación con el sector.

Santoyo, además, respondió a las declaraciones del alcalde sobre una presunta compatibilidad técnica en trámite ante el SERNANP. Indicó que el oficio 00300-2025 del organismo contradice esa versión al advertir que el expediente enviado está incompleto: solo describe la vía y no incluye la infraestructura requerida para un servicio de diez años, por lo que no puede recibir una opinión favorable. Para el gremio empresarial, esto demuestra que el expediente no cumple con las normativas de las áreas naturales protegidas y profundiza la incertidumbre.

Las tensiones se originaron luego de que Vera Gallegos, en declaraciones difundidas a un medio local, planteara la posibilidad de cerrar el acceso a Machu Picchu debido a la falta de avances en la búsqueda de un nuevo operador para el transporte hacia la ciudad inca.

Vecinos del distrito reaccionaron de inmediato y calificaron la propuesta como una amenaza directa a su estabilidad, comparándola con un escenario de paralización total similar al vivido durante la pandemia. El alcalde justificó su postura señalando que, a pesar de tres meses de plan de contingencia, el proceso de licitación sigue sin resultados.

