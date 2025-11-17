HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ministerio de Cultura habilita la compra de entradas para Machu Picchu y el Camino Inca 2026: link oficial, horarios y cronograma para acceder

El Ministerio de Cultura inicia la venta de boletos para Machu Picchu y la Red de Caminos Inca para el año 2026. Para ello dispone un sitio web oficial y un respectivo cronograma para reservas y pagos.

Ministerio de Cultura anuncia cronograma para reservar y compras de entradas a la llaqta Inca de Machu Picchu y el Camino Inca del año 2026.

El Ministerio de Cultura, informó que desde este lunes 17 de noviembre arranca oficialmente la venta de boletos de ingreso 2026 para la majestuosa Llaqta inca de Machu Picchu y para la Red de Caminos Inca, una de las rutas más emblemáticas hacia nuestra maravilla del mundo moderno.

Según anunciaron, el proceso busca brindar una mejor planificación tanto a visitantes nacionales y extranjeros como a operadores turísticos y agencias de viaje. Con ello, se busca garantizar una experiencia más organizada, segura y memorable en uno de los destinos más importantes del Perú.

¿Cómo reservar las entradas para la Llaqta de Machu Picchu y el Camino Inca? Link oficial

El Ministerio de Cultura ha brindado un link oficial para realizar la reserva de los futuros visitantes. Por ello, pueden ingresar al siguiente enlace: Tu boleto. Deberás seleccionar el destino al que deseas acudir: Cusco y se derivará a las diversas opciones.

Son tres nuevos circuitos y 10 rutas, para visitar la Ciudad Inca de Machu Picchu. Para hacer la reserva correspondiente, se establecen las siguientes fechas en la que se debe ingresar al sistema y hacerlo según el siguiente cronograma:

  • Reservas para el mes de enero 2026, se deberá registrar el 17 de noviembre.
  • Para reservas del mes de marzo 2026, el registro se debe hacer el 18 de noviembre.
  • Para reservas del mes de abril de 2026, el registro es el 19 de noviembre.
  • Si quieres visitar Machu Picchu en mayo de 2026, deberás registrarte el 20 de noviembre.
  • Si decides acudir en junio de 2026, la fecha de registro el día 21 de noviembre
  • Si deseas visitar Machu Picchu en julio, la fecha de registro inicia el 24 de noviembre.
  • Si deseas acudir entre agosto y diciembre de 2026, debes registrarte desde el 25 de noviembre.

En esa línea, el Ministerio de Cultura destacó que, por primera vez, las reservas anticipadas para el Camino Inca y la llaqta inca de Machu Picchu se adelanta de diciembre a noviembre, con el fin de mejorar la organización y evitar saturación en los días de mayor afluencia.

Compra de entradas para la Red de Caminos Inca y la Llaqta Inca de Machu Picchu 2026

Luego de hacer su reserva, deberás iniciar el pago, según el cronograma establecido por el Ministerio de Cultura. Se deberá realizar a través de la misma página web y funcionará desde las 8.00 a. m.:

  • Si reservaste para el 1 al 5 de enero del año 2026: la fecha de pago será el 11 de diciembre de 2025.
  • Si reservaste del 6 al 31 de enero: la fecha de pago será el 2 de enero de 2026.
  • Si reservaste entradas para el mes de marzo 2026: deberás pagar el 5 de enero de 2026.
  • Si reservaste para el de abril de 2026: deberás pagar el 6 de enero de 2026.
  • Si reservaste para mayo de 2026: deberás pagar el 7 de enero de 2026.
  • Si reservaste para junio de 2026: deberás pagar el 8 de enero de 2026.
  • Si reservaste para julio de 2026: deberás pagar el 9 de enero de 2026.
  • Si reservaste de agosto a diciembre de 2026: la fecha de pago será el 10 de enero.

Para mayores consultar, el Ministerio de Cultura pone a disposición el canal de atención totalmente gratuito. Los canales están disponibles de lunes a domingo y días feriados: (01) 321 5555 desde Perú y el canal de WhatsApp (+51 1 321 5555), además del correo electrónico: tuboleto@cultura.gob.pe y callcenter@culturacusco.gob.pe.

