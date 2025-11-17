Ministerio de Cultura habilita la compra de entradas para Machu Picchu y el Camino Inca 2026: link oficial, horarios y cronograma para acceder
El Ministerio de Cultura inicia la venta de boletos para Machu Picchu y la Red de Caminos Inca para el año 2026. Para ello dispone un sitio web oficial y un respectivo cronograma para reservas y pagos.
El Ministerio de Cultura, informó que desde este lunes 17 de noviembre arranca oficialmente la venta de boletos de ingreso 2026 para la majestuosa Llaqta inca de Machu Picchu y para la Red de Caminos Inca, una de las rutas más emblemáticas hacia nuestra maravilla del mundo moderno.
Según anunciaron, el proceso busca brindar una mejor planificación tanto a visitantes nacionales y extranjeros como a operadores turísticos y agencias de viaje. Con ello, se busca garantizar una experiencia más organizada, segura y memorable en uno de los destinos más importantes del Perú.
¿Cómo reservar las entradas para la Llaqta de Machu Picchu y el Camino Inca? Link oficial
El Ministerio de Cultura ha brindado un link oficial para realizar la reserva de los futuros visitantes. Por ello, pueden ingresar al siguiente enlace: Tu boleto. Deberás seleccionar el destino al que deseas acudir: Cusco y se derivará a las diversas opciones.
Son tres nuevos circuitos y 10 rutas, para visitar la Ciudad Inca de Machu Picchu. Para hacer la reserva correspondiente, se establecen las siguientes fechas en la que se debe ingresar al sistema y hacerlo según el siguiente cronograma:
- Reservas para el mes de enero 2026, se deberá registrar el 17 de noviembre.
- Para reservas del mes de marzo 2026, el registro se debe hacer el 18 de noviembre.
- Para reservas del mes de abril de 2026, el registro es el 19 de noviembre.
- Si quieres visitar Machu Picchu en mayo de 2026, deberás registrarte el 20 de noviembre.
- Si decides acudir en junio de 2026, la fecha de registro el día 21 de noviembre
- Si deseas visitar Machu Picchu en julio, la fecha de registro inicia el 24 de noviembre.
- Si deseas acudir entre agosto y diciembre de 2026, debes registrarte desde el 25 de noviembre.
En esa línea, el Ministerio de Cultura destacó que, por primera vez, las reservas anticipadas para el Camino Inca y la llaqta inca de Machu Picchu se adelanta de diciembre a noviembre, con el fin de mejorar la organización y evitar saturación en los días de mayor afluencia.
Compra de entradas para la Red de Caminos Inca y la Llaqta Inca de Machu Picchu 2026
Luego de hacer su reserva, deberás iniciar el pago, según el cronograma establecido por el Ministerio de Cultura. Se deberá realizar a través de la misma página web y funcionará desde las 8.00 a. m.:
- Si reservaste para el 1 al 5 de enero del año 2026: la fecha de pago será el 11 de diciembre de 2025.
- Si reservaste del 6 al 31 de enero: la fecha de pago será el 2 de enero de 2026.
- Si reservaste entradas para el mes de marzo 2026: deberás pagar el 5 de enero de 2026.
- Si reservaste para el de abril de 2026: deberás pagar el 6 de enero de 2026.
- Si reservaste para mayo de 2026: deberás pagar el 7 de enero de 2026.
- Si reservaste para junio de 2026: deberás pagar el 8 de enero de 2026.
- Si reservaste para julio de 2026: deberás pagar el 9 de enero de 2026.
- Si reservaste de agosto a diciembre de 2026: la fecha de pago será el 10 de enero.
Para mayores consultar, el Ministerio de Cultura pone a disposición el canal de atención totalmente gratuito. Los canales están disponibles de lunes a domingo y días feriados: (01) 321 5555 desde Perú y el canal de WhatsApp (+51 1 321 5555), además del correo electrónico: tuboleto@cultura.gob.pe y callcenter@culturacusco.gob.pe.