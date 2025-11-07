HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez
Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     Gobierno alarga salvoconducto para Betssy Chávez     
Gigantesco incendio consume almacén en Chosica
Gigantesco incendio consume almacén en Chosica     Gigantesco incendio consume almacén en Chosica     Gigantesco incendio consume almacén en Chosica     
Sociedad

Machu Picchu suma sexta ruta oficial a la red de caminos incas tras resolución del Ministerio de Cultura

Esta nueva vía, que se suma a las cinco existentes, fue aprobada tras una evaluación técnica, según el Ministerio de Cultura. La resolución llega tras cuestionamientos a la gestión de la ciudadela inca.

El Ministerio de Cultura anunció la creación de una sexta ruta en la red de caminos incas hacia Machu Picchu, con el objetivo de diversificar el acceso y potenciar el turismo sostenible en Cusco.
El Ministerio de Cultura anunció la creación de una sexta ruta en la red de caminos incas hacia Machu Picchu, con el objetivo de diversificar el acceso y potenciar el turismo sostenible en Cusco. | Mincul

El Ministerio de Cultura oficializó la incorporación de una sexta ruta a la red de caminos incas que conduce al Santuario Histórico de Machu Picchu. Esta nueva vía, ubicada en la región Cusco, busca diversificar el acceso a la ciudadela y fortalecer el turismo sostenible en la zona andina.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la medida fue aprobada tras una evaluación técnica y arqueológica que garantiza la conservación del patrimonio. Con esta adición, el sistema de caminos inca (reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco) amplía su red oficial a seis rutas habilitadas para visitantes nacionales y extranjeros.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

lr.pe

¿Cuáles son las otras rutas del santuario inca?

La nueva ruta se suma a los trayectos tradicionales de Camino Inca Clásico, Salkantay, Lares, Huchuy Qosqo y Vilcabamba, fortaleciendo la estrategia de diversificación turística impulsada por el gobierno regional. La ruta 6 recibirá a 100 personas diariamente.

El proyecto contempla la implementación de señalización, puntos de control y medidas de conservación ambiental para evitar el impacto en los ecosistemas de altura. Se espera que el tramo esté operativo al público durante el próximo año, tras completarse los trabajos de acondicionamiento y gestión de permisos.

PUEDES VER: Motociclistas afirman que el uso obligatorio de chalecos con placa sería postergado por el Gobierno tras conversaciones con el MTC

lr.pe

Fallas en la gestión en Machu Picchu

En los últimos meses, se advirtieron conflictos en la gestión de Machu Picchu entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional del Cusco. Las denuncias por sobreventa de boletos, el exceso de visitantes diarios y la falta de coordinación institucional pusieron incluso en riesgo el título de Maravilla del Mundo Moderno que ostenta el santuario desde 2007.

La UNESCO volvió a poner bajo observación al Santuario Histórico, ya que se identificó que el número de visitantes diarios supera con creces la capacidad de carga establecida (2.244 visitantes por día según resolución) y que se llegaron a registrar picos de hasta 5.600 turistas diarios en temporada alta, lo que considera insostenible.

La organización internacional solicitó al Estado peruano presentar una evaluación técnica que justifique cualquier aumento de aforo y demuestre el cumplimiento de condiciones exigidas, como infraestructura adaptada, monitoreo independiente y estrategia de dispersión turística. También pidió la actualización del Plan Maestro de Machu Picchu e instó a no iniciar operaciones del aeropuerto de Chinchero sin un plan de mitigación ambiental evaluado.

Todo ello añade presión sobre la nueva ruta, ya que, si bien representa una oportunidad de expansión, también exige que se aplique rigurosamente una gestión sostenible para evitar el deterioro del patrimonio y no perjudicar a los usuarios.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Unesco alerta sobrecarga turística en Machu Picchu y pide al Perú limitar el ingreso diario

Unesco alerta sobrecarga turística en Machu Picchu y pide al Perú limitar el ingreso diario

LEER MÁS
Corpac anuncia suspensión de vuelos en el aeropuerto de Pisco debido a tormenta de arena

Corpac anuncia suspensión de vuelos en el aeropuerto de Pisco debido a tormenta de arena

LEER MÁS
Motociclistas afirman que el uso obligatorio de chalecos con placa sería postergado por el Gobierno tras conversaciones con el MTC

Motociclistas afirman que el uso obligatorio de chalecos con placa sería postergado por el Gobierno tras conversaciones con el MTC

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gigantesco incendio consume almacén en Chosica: al menos 15 unidades de bomberos luchan en la emergencia

Gigantesco incendio consume almacén en Chosica: al menos 15 unidades de bomberos luchan en la emergencia

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

LEER MÁS
Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

LEER MÁS
Llegó a Lima por el cumpleaños de su hija y habría sido asesinado por error dentro de su auto en SJM, según familiares

Llegó a Lima por el cumpleaños de su hija y habría sido asesinado por error dentro de su auto en SJM, según familiares

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Línea 1 del Metro de Lima aumenta frecuencia de trenes para reducir tiempo de espera en estaciones: ¿cuántas salidas adicionales ofrecerá?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025