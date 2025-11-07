El Ministerio de Cultura anunció la creación de una sexta ruta en la red de caminos incas hacia Machu Picchu, con el objetivo de diversificar el acceso y potenciar el turismo sostenible en Cusco. | Mincul

El Ministerio de Cultura oficializó la incorporación de una sexta ruta a la red de caminos incas que conduce al Santuario Histórico de Machu Picchu. Esta nueva vía, ubicada en la región Cusco, busca diversificar el acceso a la ciudadela y fortalecer el turismo sostenible en la zona andina.

De acuerdo con el Ministerio de Cultura, la medida fue aprobada tras una evaluación técnica y arqueológica que garantiza la conservación del patrimonio. Con esta adición, el sistema de caminos inca (reconocido como Patrimonio Mundial por la Unesco) amplía su red oficial a seis rutas habilitadas para visitantes nacionales y extranjeros.

¿Cuáles son las otras rutas del santuario inca?

La nueva ruta se suma a los trayectos tradicionales de Camino Inca Clásico, Salkantay, Lares, Huchuy Qosqo y Vilcabamba, fortaleciendo la estrategia de diversificación turística impulsada por el gobierno regional. La ruta 6 recibirá a 100 personas diariamente.

El proyecto contempla la implementación de señalización, puntos de control y medidas de conservación ambiental para evitar el impacto en los ecosistemas de altura. Se espera que el tramo esté operativo al público durante el próximo año, tras completarse los trabajos de acondicionamiento y gestión de permisos.

Fallas en la gestión en Machu Picchu

En los últimos meses, se advirtieron conflictos en la gestión de Machu Picchu entre el Ministerio de Cultura y el Gobierno Regional del Cusco. Las denuncias por sobreventa de boletos, el exceso de visitantes diarios y la falta de coordinación institucional pusieron incluso en riesgo el título de Maravilla del Mundo Moderno que ostenta el santuario desde 2007.

La UNESCO volvió a poner bajo observación al Santuario Histórico, ya que se identificó que el número de visitantes diarios supera con creces la capacidad de carga establecida (2.244 visitantes por día según resolución) y que se llegaron a registrar picos de hasta 5.600 turistas diarios en temporada alta, lo que considera insostenible.

La organización internacional solicitó al Estado peruano presentar una evaluación técnica que justifique cualquier aumento de aforo y demuestre el cumplimiento de condiciones exigidas, como infraestructura adaptada, monitoreo independiente y estrategia de dispersión turística. También pidió la actualización del Plan Maestro de Machu Picchu e instó a no iniciar operaciones del aeropuerto de Chinchero sin un plan de mitigación ambiental evaluado.

Todo ello añade presión sobre la nueva ruta, ya que, si bien representa una oportunidad de expansión, también exige que se aplique rigurosamente una gestión sostenible para evitar el deterioro del patrimonio y no perjudicar a los usuarios.

