Sociedad

San Marcos presenta ocho nuevos 'Burritos' Mercedes Benz que llevarán gratuitamente a miles de estudiantes: ¿cómo serán y qué rutas cubrirán?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentó una moderna flota de ocho buses 'Burritos' para mejorar el transporte interno, con una inversión de más de S/5 millones.

San Marcos renueva su flota vehicular con ocho modernos buses.
San Marcos renueva su flota vehicular con ocho modernos buses. | Foto: composición LR/Facebook/UNMSM

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) presentó su nueva flota de ocho buses conocidos como ‘Burritos’, unidades Mercedes Benz modelo 2026, con el objetivo de modernizar y mejorar el servicio de transporte interno para sus estudiantes y las personas que visitan la ‘Decana de América’.

La inversión, valorizada en más de S/5 millones, forma parte del plan de renovación institucional impulsado por la universidad. Con esta actualización, el ‘Burrito’ —considerado el corazón del transporte sanmarquino— estrena una nueva imagen a pocos meses de celebrarse el 62.º aniversario de la creación de este emblemático servicio universitario.

Los nuevos buses 'Burritos' de la San Macos han sido presentados por varios funcionarios de la 'Decana de América. Foto: UNMSM

Los nuevos buses 'Burritos' de la San Macos han sido presentados por varios funcionarios de la 'Decana de América. Foto: UNMSM

PUEDES VER: Estudiantes de San Marcos protestan contra cobros por segunda carrera y cambios en admisión: "Por los derechos no se mendiga"

lr.pe

'El Burrito' como principal medio de transporte sanmarquino

En la ceremonia de presentación del nuevo proyecto, estuvieron presentes la rectora Jeri Ramón Ruffner, autoridades universitarias, decanos, así como estudiantes de la comunidad sanmarquina, quienes celebraron este importante paso hacia la modernización de la flota vehicular de la ‘Decana de América’.

Los ocho nuevos buses —seis interurbanos y dos interprovinciales— fueron presentados este martes por todas las entidades invitadas y por la rectora Jeri Ramón Ruffner, quien destacó que esta adquisición, valorizada en un total de S/5,5 millones, forma parte del proyecto de inversión financiado por el Ministerio de Educación en coordinación con el Ministerio de Economía, con el propósito de mejorar la movilidad universitaria y las labores académicas de la UNMSM.

PUEDES VER: Estadio San Marcos dejaría de ser sede de conciertos en 2026 si no resuelven los "ruidos molestos", según rectora Jerí Ramón

lr.pe

''Hoy es un día de celebración. Después de muchos años estamos repotenciando nuestro equipo de buses que servirá para el beneficio de los alumnos, trabajadores y docentes. Con estos ómnibus se podrá cubrir rutas en Lima Este, Norte, Sur y Centro, así como apoyar las prácticas y proyectos a nivel nacional'', señaló la rectora.

¿Cómo serán y qué rutas cubrirán los nuevos 'burritos' de San Marcos?

Los ocho buses contarán con cámaras de seguridad, aire acondicionado, pantallas LCD, cargadores USB, entre otros implementos. En ese sentido, los dos buses interprovinciales estarán destinados al traslado de delegaciones que participen en actividades académicas y de investigación fuera de Lima, mientras que los otros seis, de tipo interurbano, cubrirán las rutas internas hacia sedes alejadas como las de Veterinaria y Medicina, ubicadas en San Juan de Lurigancho.

La herencia de los buses en San Marcos

Como parte de la presentación, cada uno de los nuevos buses fue nombrado en homenaje a 48 personalidades ilustres egresadas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en reconocimiento a su trayectoria y aporte al país. Este gesto simboliza la historia y el legado que la universidad más antigua de Sudamérica continúa dejando en la sociedad peruana.

''Estos vehículos no solo trasportarán personas, sino también el espíritu de San Macos. Llevan el escudo de nuestra alma mater y de los rostros de quienes nos hacen únicos entre las universidades del país'', agregó la rectora sanmarquina Jeri Ramón Ruffner.

