A pocos días de la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate, hinchas del Flamengo y del Palmeiras han protagonizado disturbios en el distrito de Miraflores. En las últimas horas, varios videos difundidos en redes sociales muestran cómo ambas barras han generado enfrentamientos en la calle Berlín, una zona miraflorina conocida por su intensa vida nocturna y por la gran afluencia de turistas.

Lo que debería ser una fiesta por la alta expectativa que genera la final del certamen continental de clubes se ha convertido en motivo de preocupación para residentes y turistas que visitan la capital peruana, que por segunda vez será sede del partido decisivo de la Copa Libertadores.

Los disturbios que han generado los hinchas brasileños en Miraflores

El ambiente que se percibe en los días previos a la gran final de la Copa Libertadores ha despertado una enorme expectativa. La presencia de hinchas del Flamengo y del Palmeiras, dos de los clubes más populares de Brasil, anticipa una llegada masiva de turistas procedentes del país sudamericano. Según informó en su momento el Mincetur, se proyecta el arribo de al menos 50.000 brasileños al Perú, una cifra que evidencia el impacto deportivo, económico y cultural que este evento continental tendrá en la capital peruana.

La situación escaló rápidamente cuando se observó a un seguidor del 'Mengão' lanzar una silla con fuerza hacia el grupo de hinchas del 'Verdão'. Desde ese momento, la gresca se descontroló: hubo golpes, empujones y gritos, mientras transeúntes y comerciantes de la zona buscaban mantenerse a salvo ante el caos que se desató en plena vía pública.

De acuerdo con los testimonios de los testigos, un patrullero logró intervenir a tiempo para separar a las personas involucradas en el incidente, que duró solo unos segundos.

Por otro lado, durante la mañana se reportó otro incidente en las inmediaciones del parque Kennedy, donde ambas hinchadas protagonizaron un nuevo enfrentamiento a golpes. Minutos después, la situación fue controlada.

La alerta policial para controlar el enfrentamiento entre hinchas del Flamengo y Palmeiras

De acuerdo con fuentes policiales, ya se ha activado un operativo especial para evitar que las barras bravas Mancha Verde (Palmeiras) y Raça Rubro-Negra (Flamengo), alojadas en hoteles ubicados frente a frente en Miraflores, se enfrenten en la vía pública. Sin embargo, las autoridades reconocen que, debido a la cercanía entre ambos grupos, no es posible garantizar un control absoluto de la situación, por lo que se mantiene la alerta ante cualquier eventualidad.