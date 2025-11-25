HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Hinchas de Flamengo y Palmeiras generan disturbios en Miraflores a pocos días de la final de la Copa Libertadores

Disturbios entre hinchas del Flamengo y Palmeiras en Miraflores generan preocupación a días de la final de la Copa Libertadores en Lima.

Hinchas de Flamengo y Palmeiras protagonizaron varios incidentes en plena vía pública en Miraflores.
Hinchas de Flamengo y Palmeiras protagonizaron varios incidentes en plena vía pública en Miraflores. | Foto: composición LR/Martín Gálvez

A pocos días de la gran final de la Copa Libertadores, que se disputará en el Estadio Monumental de Ate, hinchas del Flamengo y del Palmeiras han protagonizado disturbios en el distrito de Miraflores. En las últimas horas, varios videos difundidos en redes sociales muestran cómo ambas barras han generado enfrentamientos en la calle Berlín, una zona miraflorina conocida por su intensa vida nocturna y por la gran afluencia de turistas.

Lo que debería ser una fiesta por la alta expectativa que genera la final del certamen continental de clubes se ha convertido en motivo de preocupación para residentes y turistas que visitan la capital peruana, que por segunda vez será sede del partido decisivo de la Copa Libertadores.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Flamengo vs Palmeiras: ¿cuándo se jugará la final de Copa Libertadores 2025 en Lima?

lr.pe

Los disturbios que han generado los hinchas brasileños en Miraflores

El ambiente que se percibe en los días previos a la gran final de la Copa Libertadores ha despertado una enorme expectativa. La presencia de hinchas del Flamengo y del Palmeiras, dos de los clubes más populares de Brasil, anticipa una llegada masiva de turistas procedentes del país sudamericano. Según informó en su momento el Mincetur, se proyecta el arribo de al menos 50.000 brasileños al Perú, una cifra que evidencia el impacto deportivo, económico y cultural que este evento continental tendrá en la capital peruana.

La situación escaló rápidamente cuando se observó a un seguidor del 'Mengão' lanzar una silla con fuerza hacia el grupo de hinchas del 'Verdão'. Desde ese momento, la gresca se descontroló: hubo golpes, empujones y gritos, mientras transeúntes y comerciantes de la zona buscaban mantenerse a salvo ante el caos que se desató en plena vía pública.

PUEDES VER: Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿por qué no se jugaría en el Monumental?

lr.pe

De acuerdo con los testimonios de los testigos, un patrullero logró intervenir a tiempo para separar a las personas involucradas en el incidente, que duró solo unos segundos.

Por otro lado, durante la mañana se reportó otro incidente en las inmediaciones del parque Kennedy, donde ambas hinchadas protagonizaron un nuevo enfrentamiento a golpes. Minutos después, la situación fue controlada.

La alerta policial para controlar el enfrentamiento entre hinchas del Flamengo y Palmeiras

De acuerdo con fuentes policiales, ya se ha activado un operativo especial para evitar que las barras bravas Mancha Verde (Palmeiras) y Raça Rubro-Negra (Flamengo), alojadas en hoteles ubicados frente a frente en Miraflores, se enfrenten en la vía pública. Sin embargo, las autoridades reconocen que, debido a la cercanía entre ambos grupos, no es posible garantizar un control absoluto de la situación, por lo que se mantiene la alerta ante cualquier eventualidad.

Notas relacionadas
Final de Copa Libertadores en Lima: 50.000 turistas y un impacto económico de US$75 millones, proyecta Mincetur

Final de Copa Libertadores en Lima: 50.000 turistas y un impacto económico de US$75 millones, proyecta Mincetur

LEER MÁS
Adolescente brasileño cumple promesa y camina 4 km de rodillas tras histórica clasificación de Palmeiras

Adolescente brasileño cumple promesa y camina 4 km de rodillas tras histórica clasificación de Palmeiras

LEER MÁS
¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

¿Cómo jugarán Alianza Lima, Cusco FC y Sporting Cristal los playoffs para ser Perú 2 y clasificar a Copa Libertadores?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Custer del Chosicano sufre aparatoso choque en la Carretera Central: cabina de conductor quedó destruida

Custer del Chosicano sufre aparatoso choque en la Carretera Central: cabina de conductor quedó destruida

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025