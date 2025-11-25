COAR 2026: cómo postular a Colegios de Alto Rendimiento y en qué regiones se rinde el examen de admisión

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son instituciones especializadas que ofrecen un servicio educativo de alta calidad para estudiantes con alto desempeño académico. Su modelo pedagógico está diseñado para fortalecer las habilidades y el talento de los jóvenes durante tercero, cuarto y quinto de secundaria, por lo que el proceso de admisión es altamente competitivo y exige cumplir criterios específicos.

Según el Ministerio de Educación (Minedu), actualmente existen 25 sedes de COAR distribuidas en todo el país, las cuales atienden a más de 7.500 estudiantes. Para postular al proceso de admisión 2026, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos por la institución y rendir un examen que se aplica en diversas regiones del Perú.

COAR: requisitos y pasos para postular al examen de admisión

Los parámetros de elegibilidad establecen que el postulante debe haber culminado 1.° y 2.° grado de secundaria en una institución pública de Educación Básica Regular y estar apto para iniciar 3.° grado. Además, los requisitos de este año establecen que debe haber ocupado uno de los 10 primeros puestos en alguno de esos dos años o haber ganado un concurso educativo reconocido por el Minedu en etapa UGEL, regional o nacional.

La inscripción es gratuita y se realizará de forma virtual a través de la plataforma oficial del COAR (https://admisioncoar.minedu.gob.pe/), que será habilitada una vez que el Minedu anuncie el cronograma del proceso de admisión 2026. En esa etapa, el padre, madre o apoderado deberá completar la ficha de registro y verificar que el estudiante cumpla todos los requisitos. Tras la validación de los datos, el sistema emitirá una constancia de inscripción.

¿En qué regiones se ubican los COAR en Perú?

Los estudiantes interesados podrán realizar su proceso de admisión en los siguientes locales alrededor del Perú:

Lima Metropolitana: Carretera Central, kilómetro 24.5, Huampaní (Chaclacayo) - Centro Vacacional Huampaní.

Lima Provincias: Calle 5 de diciembre, I.E. 20340 Tamboblanco.

La Libertad: Campamento San José, Proyecto Especial Chavimochic.

Ica: Carretera Panamericana Sur, kilómetro 301, al costado de Electrodunas - I.E. Fermín Tangüis.

Áncash: Sector Jackson, Huanca (a 120 m del puente Cátac) - I.E. César Vallejo.

Lambayeque: Prolongación Bolognesi 118 - I.E. San José.

Arequipa: Calle Teodoro Valcárcel 300, Urb. 15 de Agosto - I.E. José Baldo Paredes Valdez.

Moquegua: Av. Prolongación Mariano Lino Urquieta - ISTP Mercedes Cabello de Carbonera.

Tacna: Carretera Panamericana Sur, kilómetro 1305 - I.E. Norah Flores Torres.

Piura: Pasaje 15, Mz B, A.H. Nuevo Catacaos Norte, I Etapa - I.E. José Cayetano Heredia.

Tumbes: Calle 24 de Febrero - I.E. San Juan de la Virgen.

Cajamarca: Jirón José Pardo 103 - I.E. Superior Dulce Nombre de Jesús.

Huánuco: Centro Poblado Canchán (a 12 km de Huánuco) - Centro Experimental de Canchán, Universidad Nacional Hermilio Valdizán.

Pasco: Av. José Walijewsky, sector Churumazu - I.E. Ernesto Von Müllembruck.

Junín: Calle Huayna Cápac, cuadra 4 - ISTP Jaime Cerrón Palomino.

Huancavelica: Jirón José Gabriel Condorcanqui - I.E. 36010 Santa Ana.

Ayacucho: Jirón Mariano Ruiz 150, altura de la Alameda Valdelirios - Ex Colegio Primario San Ramón.

Apurímac: Jirón Túpac Amaru - ISTP Chalhuanca.

San Martín: Jirón Alberto Miranda, cuadra 1, Barrio Zaragoza - Frente al Colegio Serafín Filomeno.

Amazonas: Av. Paz Valeria 479 - I.E. 18109 Luis Germán Mendoza Pizarro.

Loreto: Jirón San Martín 230 - Campus de la Universidad Privada de la Selva Peruana.

Ucayali: Pasaje Huáscar s/n, P.J. Micaela Bastidas - I.E. 64035 Agropecuario.

Cusco: Carretera Cusco-Abancay, kilómetro 948, entrada a Pucyura - I.E. 50120 Pucyura.

Madre de Dios: Jirón Ica - I.E. Carlos Fermín Fitzcarrald.

Puno: Av. Panamericana 943 (a 17 km de Puno, carretera a Chucuito) - Seminario Nuestra Señora de Guadalupe.

