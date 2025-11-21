El Mayor Secundario Presidente de la República, ubicado en Chaclacayo, volvió a ocupar el primer lugar en el ranking de colegios elaborado por la Universidad Católica del Perú (PUCP). Este centro educativo estatal destacó por encima de instituciones privadas, lo que lo posiciona como el mejor del país en la evaluación de este año.

Este plantel forma parte de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), una red que reúne a más de veinte instituciones públicas orientadas a estudiantes con desempeño sobresaliente. De todas ellas, el Presidente de la República es el más destacado debido a su exigente proceso de admisión y al alto rendimiento de sus estudiantes.

COAR Presidente de la República lidera ranking nacional por su modelo educativo basado en el Bachillerato Internacional

El ingreso a este colegio no es sencillo. Cada año, los COAR convocan a los mejores estudiantes de escuelas públicas de todo el país, quienes deben demostrar excelencia académica y habilidades socioemocionales para obtener una vacante. Al ingresar al régimen de internado, los estudiantes de 3.°, 4.° y 5.° de secundaria reciben formación integral mediante cursos como Teoría del Conocimiento y Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud.

Este modelo se basa en el programa del Diplomado del Bachillerato Internacional, un sistema que ofrece al estudiantado la posibilidad de continuar su formación en universidades de prestigio, tanto dentro como fuera del país. Según el ranking de la PUCP, entre los 22 mejores colegios del Perú, el Presidente de la República es el único estatal y, además, ocupa el primer lugar.