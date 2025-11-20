Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Ino Moxo, el sueño del brujo es una docuficción de Rodolfo Arrascue. De acuerdo con su registro, tenemos un híbrido en donde la ficción se entrecruza con el relato real. Javier (Claudio Calmet), personaje ficticio, viaja a la Amazonía a la búsqueda de los maestros de la ayahuasca; en ese tránsito para liberarse de los males emocionales que lo aquejan, conoce a algunos chamanes (reales, no de ficción) que le explican sobre la tradición de este brebaje, de su poder curador y de los lazos que ellos mantienen con el medioambiente. La historia de Javier y los chamanes está unida igualmente a la fotografía de esta docuficción, la otra gran protagonista que depara escenarios de ensueño y poéticos. Ino Moxo, el sueño del brujo viene obteniendo reconocimientos a nivel internacional, a saber: en el Festival de Cine Internacional de Viña del Mar. Para saber más sobre Ino Moxo, La República conversó con Rodolfo Arrascue.

-¿Cómo nace tu interés por el mundo de la Amazonía? Ino Moxo no es tu único trabajo al respecto.

-Todo nace por los viajes y por lo que significa para mí el universo de la Amazonía. Una de las cosas que sentía en esos viajes es que no había a quién dejar estos conocimientos ancestrales de los curanderos, que eran personas que vivían solas, cuyos hijos y nietos se habían ido a vivir a la ciudad. Eso me empezó a inquietar, porque en la Amazonía se transmite el conocimiento de manera oral. Ante esta necesidad, sentí que el cine podía ser una herramienta para poder rescatar y poner en valor la Amazonía. Además, yo vengo del Grupo Chaski y mi formación viene a partir de las conversaciones y el trabajo que realicé con Stefan Kaspar. Esto me formó una conciencia para hacer un cine social, pero quise hacerlo de una manera más atractiva.

-Por eso apelaste a la docuficción.

-Exacto. No es nuevo lo que hago; hay muchas películas bajo la forma de la docuficción.

-¿Era una manera de evitar que la película caiga en la denuncia? En Ino Moxo hay denuncia, pero esta se ubica en el cuarto o quinto plano ante la interacción de los personajes y la belleza del paisaje. ¿Cuál fue el obstáculo mayor para hacerla?

-Lo más difícil fue conseguir los fondos. Ganamos el Fondo Nacional de Cine para documentales en construcción, pero los fondos son chiquitos. Es decir, son “grandes”, pero no bastan para la preproducción, realización y la posproducción. Pero lo difícil fue el acceso a los curanderos. Me acuerdo de haber hablado con especialistas, con amigos cineastas amazónicos, y me decían que estaba buscando una aguja en un pajar. No solo era encontrarlos, sino también explicarles una metodología. Había que convencerlos; no eran actores, pero tenían que actuar. Tuvimos que hallar un equilibrio. Pero nada se compara con que nos robaron el material. Nuestro primer viaje era de 15 días; al octavo entraron a nuestra casa y se llevaron las computadoras. Desaparecieron los ocho mejores días de mi vida. Después de un año regresamos a volver a grabar.

Curanderos. Foto: Difusión.

-Has mencionado el factor económico como el principal óbice. ¿Tiene sentido la actual ley de cine?

-La ley de cine está hecha por personas que no saben nada de cine y eso, de alguna manera, va a afectar la forma en que se produce el cine a nivel nacional. Es indispensable, para hacer una película, que se tengan los fondos nacionales. Si tú no obtienes el fondo nacional, no puedes acceder a otros fondos internacionales, no puedes coproducir con nadie internacionalmente porque te ven que no tienes los recursos.

-A ello sumemos los criterios morales que se quieren imponer a los postulantes a los fondos.

-Eso está muy mal, porque ¿quién va a determinar lo que es ético y lo que no lo es, qué cosa está bien y qué no? Lo que nunca dejará de ser importante en el arte es la libertad. Y lo otro relevante es que el Estado debería apoyar las artes y las culturas. Si no las apoyas, es como quitarle el espíritu a una nación.

-Quienes promovieron la nueva ley de cine llegaron a decir que el cine peruano no era reconocido.

-Hace poco estuvimos en el Festival Internacional de Cine de Cali y hemos venido con 15 premios a cuenta de un proyecto llamado La virgen de Samiria, que es una película amazónica de ficción. Y, lamentablemente, DAFO no nos dio el apoyo.

-DAFO: la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios.

-DAFO tuvo una época importante con Pierre Emile Vandoorne. Cuando él se retira, deja un legado. Pero ahora no queda nada de ese legado. Ahora hay una crisis absoluta en DAFO. Hay cosas muy extrañas que están sucediendo. No tiene el nivel de un organismo cinematográfico. Desde la misma DAFO se están generando muchos obstáculos burocráticos. Hay muchas invitaciones a festivales de cine y DAFO no da los fondos teniendo mucho dinero.

"Ino Moxo, el sueño del brujo". Foto: Difusión.

-La fotografía de Ino Moxo es espectacular.

-La película es una coproducción con Colombia. En un festival conocí a Carlos García, que es un diseñador de sonido muy importante. Él ha trabajado en El abrazo de la serpiente de Ciro Guerra; ha trabajado con Lars von Trier. A Carlos García le gustó el proyecto. Lo que hemos hecho es reunir a gente comprometida con la Amazonía. La fotografía y el sonido, en una sala de cine, ofrecen un espectáculo brutal.

-Uno de los logros de la película radica en que la barrera entre lo real y lo irreal, en cuanto a la Amazonía, no se siente.

-Los curanderos son los más grandes guardianes del bosque y hoy la Amazonía se está destruyendo. A los guardianes del bosque el Estado no los protege; los están matando. Entonces, anunciarlos, visibilizarlos y poner en relieve a estos grandes personajes que cuidan los conocimientos y la relación espiritual que nosotros tenemos con la Amazonía es muy importante. Es un documento in situ que lleva al espectador a aprender de ellos directamente, ya que vemos ceremonias importantísimas, con curanderos muy respetados. Hay una carga política en la película. Nadie en el mundo va a querer algo que no conoce. Y justamente el cine me va a permitir llevarlos a la selva, invitarlos a que vayan y la conozcan y que la sientan dentro de sí y que sientan los espíritus del bosque.

