La Municipalidad de Santiago de Surco ejecutó la recuperación de un terreno de 750 metros cuadrados que permaneció invadido por cinco construcciones ilegales durante más de dos décadas. El espacio, situado entre la Vía Expresa Sur y el jirón Jorge Chamot, fue liberado tras un largo proceso judicial impulsado por los ocupantes, cuyas demandas fueron declaradas infundadas en dos instancias.

El operativo se realizó la madrugada del 21 de noviembre con maquinaria pesada y sin contratiempos. La comuna de Surco, al contar con el respaldo del Poder Judicial, pudo proceder con la demolición y retirar definitivamente las estructuras que impedían el uso público del área.

Recuperación de terreno por la Municipalidad de Surco conectará dos avenidas

Con la recuperación del terreno, la municipalidad proyecta habilitar nuevos accesos y salidas que conecten dos importantes avenidas: Paseo de la República con Jorge Chamot, además de implementar pavimento, sardineles y áreas verdes. Estas obras buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal, así como reforzar la seguridad vial en este punto estratégico del distrito.

La Municipalidad de Surco espera habilitar nuevos accesos que conecten la avenida Paseo de la República con Jorge Chamot. Foto: Andina

En el operativo participaron diversas áreas municipales, como Fiscalización, Serenazgo, Tránsito, Defensa Civil, Obras, Limpieza Pública y Procuraduría, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). La coordinación permitió ejecutar la intervención sin incidentes y garantizar el orden durante la demolición.

Hasta la fecha, se ha liberado más de 14.000 metros cuadrados en distintos sectores de Surco, con el fin de devolver calles y parques a los vecinos.

