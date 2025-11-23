Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito
El proceso de la Municipalidad de Surco, respaldado por el Poder Judicial, permitió la demolición de estructuras que obstruían el uso público del espacio, ubicado entre la Vía Expresa Sur y el jirón Jorge Chamot.
- Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos
- ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos
La Municipalidad de Santiago de Surco ejecutó la recuperación de un terreno de 750 metros cuadrados que permaneció invadido por cinco construcciones ilegales durante más de dos décadas. El espacio, situado entre la Vía Expresa Sur y el jirón Jorge Chamot, fue liberado tras un largo proceso judicial impulsado por los ocupantes, cuyas demandas fueron declaradas infundadas en dos instancias.
El operativo se realizó la madrugada del 21 de noviembre con maquinaria pesada y sin contratiempos. La comuna de Surco, al contar con el respaldo del Poder Judicial, pudo proceder con la demolición y retirar definitivamente las estructuras que impedían el uso público del área.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución
Recuperación de terreno por la Municipalidad de Surco conectará dos avenidas
Con la recuperación del terreno, la municipalidad proyecta habilitar nuevos accesos y salidas que conecten dos importantes avenidas: Paseo de la República con Jorge Chamot, además de implementar pavimento, sardineles y áreas verdes. Estas obras buscan optimizar la circulación vehicular y peatonal, así como reforzar la seguridad vial en este punto estratégico del distrito.
La Municipalidad de Surco espera habilitar nuevos accesos que conecten la avenida Paseo de la República con Jorge Chamot. Foto: Andina
En el operativo participaron diversas áreas municipales, como Fiscalización, Serenazgo, Tránsito, Defensa Civil, Obras, Limpieza Pública y Procuraduría, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). La coordinación permitió ejecutar la intervención sin incidentes y garantizar el orden durante la demolición.
PUEDES VER: Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados
Hasta la fecha, se ha liberado más de 14.000 metros cuadrados en distintos sectores de Surco, con el fin de devolver calles y parques a los vecinos.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.