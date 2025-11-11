Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

La Amazonía peruana está al borde de un punto de no retorno. Cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol debido a la deforestación, advierte el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), basándose en datos de MapBiomas. Esto significa que hay menos agua, menos regulación climática y menos vida. Y no solo eso, está en riesgo el territorio ancestral de más de 400 pueblos originarios, cuyo conocimiento y esfuerzo han servido para conservar este ecosistema durante siglos.

Y esto no viene de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Entre 1985 y 2023 más de 88 millones de hectáreas de bosque de la Amazonía fueron destruidas. Los científicos advierten que si la deforestación alcanza entre el 20% y 25%, el ecosistema podría colapsar de forma irreversible. Actualmente ya ha desaparecido el 17% del bosque amazónico.

En el Perú, según el portal Geobosques, la pérdida total de cobertura boscosa en los últimos 25 años, del 2001 al 2024, es de más de 3 millones de hectáreas, situación que nos pone en grave riesgo.



Al respecto, Kurt Holle, director de WWF Perú, explica que en el país la tasa de deforestación es de 150 mil hectáreas por año. Esto es el resultado de actividades como la agricultura, la ganadería, la tala ilegal de árboles y la minería. “Es un fenómeno que ocurre a nivel de toda la Amazonía sudamericana”.



Agrega que hay muchas estrategias que han probado ser efectivas para conservar el bosque, como, por ejemplo, las áreas protegidas, la titulación de territorios indígenas y las actividades económicas que permitan una regeneración del ecosistema como la agricultura y la ganadería regenerativa.

Devuelven vida al bosque

La WWF promueve en el país la restauración ecológica a través de plantaciones de alta densidad, el enriquecimiento de bosques secundarios para mejorar su estructura, y el mejoramiento del ciclo hídrico que beneficia a especies clave como el jaguar.

Asimismo, promueve la restauración productiva a través de la ganadería regenerativa, la cual plantea una metodología de división de parcelas para restaurar el suelo, buscando devolverle capacidad productiva para seguir sosteniendo la actividad ganadera.

“No se busca que el pastizal vaya a ser un bosque, sino la productividad del pastizal. Rehabilitar el suelo para que tenga la capacidad de producir más pasto, ser más estable, aumentar la capacidad”, explica Holle.

WWF Perú estima que para el año 2030 se habrá implementado acciones de restauración ecológica en áreas degradadas o deforestadas con títulos habilitantes, alcanzando más de 6.000 hectáreas. Estas acciones podrían capturar hasta 150 mil toneladas de CO en los próximos años, además de fortalecer los medios de vida de las comunidades locales.

Holle refiere que la restauración es una de las soluciones más efectivas para revertir la pérdida y degradación de los bosques amazónicos.

“A través de ella, los ecosistemas recuperan su capacidad de almacenar carbono, regular el clima, proteger la biodiversidad y sostener los medios de vida de las comunidades”, anota.

El caso de Ubaldina

Un ejemplo, es el caso de Ubaldina Quispe, quien es ganadera regenerativa, lideresa y protectora del bosque en Las Piedras, en la provincia de Tambopata, región de Madre de Dios.

Su historia es de transformación: de haber practicado la ganadería tradicional, pasó a convertirse en un referente local de la ganadería sostenible y libre de deforestación. Hoy lidera parcelas demostrativas, aplica prácticas regenerativas, y forma parte de asociaciones ganaderas y cacaoteras.

Ella recuerda que cada año quemaba los bosques y sus animales estaban en un solo potrero, en medio de un suelo pobre, y cuando empezaba la época de verano los animales no tenían pasto. Pero la WWF Perú la capacitó en ganadería sostenible y aprendió a recuperar el suelo. Dejó de lado los químicos y usó el excremento del mismo ganado para abonar la tierra y contar con mejores pastos para sus animales.

Asimismo, para evitar la depredación del bosque, aprendió sobre la división de potreros con cercas. De este modo estos espacios descansan un tiempo para que el pasto pueda recuperarse y crecer.

“Antes era una hectárea por una cabeza de ganado. En cambio, ahora podemos usar hasta tres cabezas en una hectárea de potrero, para lo cual hemos venido implementando lo que son las divisiones”, detalla.

Ubaldina Quispe señala que este esfuerzo no es suficiente, pues lo ideal sería llegar al 100% de agricultores y ganaderos, mediante una capacitación liderada por el Gobierno.

Leyes atentatorias

Según, José Capella, director del Programa Bosques y Servicios Ecosistémicos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), existe un grupo de normas aprobadas por el Congreso y que están vinculadas a las actividades agropecuarias, que generan tensión con la conservación de los bosques.

También hay normas vinculadas a la construcción de infraestructura vial sin estudios, y propuestas que tienen que ver con nuevos propulsores de deforestación, asociadas con actividades económicas como la minería ilegal.

Y también está la reciente ‘Ley antiforestal’ que elimina la evaluación técnica del Estado para decidir si una tierra es forestal, o de protección, o agrícola. “Lo que dice es que el Estado ya no va a mirar eso, sino simplemente donde vea que hay actividad agrícola, esta puede actualizarse. Y eso perjudica porque podría encontrarse esa tierra en áreas de comunidades, áreas de ecosistemas frágiles, en diferentes tipos de áreas. Entonces es peligroso y ha quedado todavía vigente”, explicó Capella.

Y hay otras propuestas que propician reducir los estándares para la protección de los pueblos sin contacto o con contacto inicial como los Piaci para favorecer actividades económicas, lo que representa una amenaza para sus territorios. Y desde el Congreso también se busca ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027, iniciativa que agravaría los problemas en la Amazonía.

Para el especialista, el Estado debe tomar decisiones sobre qué hacer con las áreas que están en riesgo de ser deforestadas por la agricultura. “Una buena acción sería detener este régimen de formalización desordenada del sector agropecuario. El Estado tiene herramientas para solidificar mejor el espacio, tiene normas suficientes, hay que implementarlas en el campo y evitar que se apliquen esos criterios de ‘donde me coloco, ahí ya tengo el derecho y destruyo el bosque’. Y en el lado de la minería es lo mismo, la minería tiene unos estándares muy claros, el problema es que la gente no los quiere cumplir y el Estado lo que tiene que hacer es poner un punto de corte a eso”.



Capella sostiene que por muchos años se han cerrado los registros y otra vez se vuelven a abrir, en referencia al Reinfo. “A pesar del costo social que puede haber, se necesitan estas decisiones de parar ya esta formalización del Reinfo y poner una regla de cierre”.

La clave

La campaña global Amazon League busca movilizar a la sociedad civil y presentar -durante la COP30 de Cambio Climático que se realizará en Brasil- una petición que exija acciones concretas que detengan la pérdida de la Amazonía, el bosque tropical más grande del planeta.

La campaña busca impulsar esa acción colectiva y reconocer el rol de los pueblos indígenas en la protección del bosque. Quienes deseen sumarse pueden firmar la petición en www.amazonleague.org ,porque cada acción cuenta para asegurar el futuro de la selva y del planeta.