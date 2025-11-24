HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Triple choque en el km 19 de la Panamericana Sur deja 3 heridos en Villa El Salvador: víctimas fueron trasladadas al hospital

El accidente en la Panamericana Sur ocurrió en la mañana del lunes 24 de noviembre, causando preocupación entre los transeúntes. Las autoridades están investigando las causas del siniestro.

Un accidente se registró en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur en Villa El Salvador.
Un accidente se registró en el kilómetro 19 de la Panamericana Sur en Villa El Salvador.

Un triple choque en el km 19 de la Panamericana Sur dejó tres personas heridas en la mañana de este lunes 24 de noviembre, en Villa El Salvador. Las víctimas fueron trasladas a un hospital cercano. Uno de los autos quedó totalmente destrozado, según muestran imágenes de América TV, donde el copiloto fue el más afectado junto con otros dos ocupantes del mismo vehículo, por lo que fueron trasladados a la Clínica Santa Marta.

El conductor de este carro solo tuvo una lesión en la muñeca y prefirió no brindar declaraciones a los medios. El automóvil estaba conduciendo cuando se encontró una furgoneta que estaba estacionada en la vía con las luces intermitentes encendidas, chocando, al parecer, la parte trasera. Una moto que venía detrás también se impactó ante el vehículo; sin embargo, gracias al casco que llevaba puesto, el sujeto no tuvo mayores lesiones.

Noticia en desarrollo

