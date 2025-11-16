Inauguran un nuevo puente peatonal en el km 38 de la Panamericana Sur, que beneficia a más de 23,000 peatones diarios. La estructura de 40 metros prioriza la seguridad y la accesibilidad universal. | Andina

Desde este 14 de noviembre, un nuevo puente peatonal en el km 38 de la Panamericana Sur está en funcionamiento. La estructura, de 40 metros, facilita un cruce más seguro para más de 23.000 personas que a diario se movilizan en esta zona de alto tránsito y acceso a balnearios.

La pasarela inaugurada por la Municipalidad de Lima cuenta con rampas, veredas amplias y paraderos urbanos. El diseño aplica criterios de accesibilidad universal para usuarios con movilidad reducida y adultos mayores, una demanda constante de vecinos de Punta Hermosa y Punta Negra.

Obra en Punta Hermosa de S/ 6,5 millones

La construcción estuvo a cargo de la empresa BSF Almacenes del Perú mediante obras por impuestos. La inversión supera los S/ 6,5 millones y forma parte de proyectos orientados a mejorar la infraestructura peatonal en corredores congestionados.

El puente incluye rampas inclinadas, señalización vertical y horizontal y paraderos funcionales, elementos pensados para el intenso flujo peatonal y vehicular del km 38, especialmente en temporada de verano.

Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en puentes

La inauguración ocurre mientras la Defensoría del Pueblo alerta deficiencias graves en al menos seis puentes peatonales de la capital. Se han identificado barandas oxidadas, gradas dañadas, bases con fisuras y falta de mantenimiento en zonas como La Marina, la Costa Verde e inmediaciones de colegios y mercados.

La Defensoría ha solicitado a la MML medidas inmediatas para reparar, mantener o retirar estructuras deterioradas. El nuevo puente en Punta Hermosa buscaría mejorar la seguridad peatonal, aunque persisten reclamos por el estado crítico de otras pasarelas en Lima.

