HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Sociedad

Panamericana Sur: inauguran puente peatonal adaptado para personas con movilidad reducida en el km 38

Con una inversión de S/ 6,5 millones, el nuevo puente buscaría mejorar la infraestructura peatonal en áreas con alto tráfico. La pasarela de 40 metros cuenta con rampas y veredas amplias.

Inauguran un nuevo puente peatonal en el km 38 de la Panamericana Sur, que beneficia a más de 23,000 peatones diarios. La estructura de 40 metros prioriza la seguridad y la accesibilidad universal.
Inauguran un nuevo puente peatonal en el km 38 de la Panamericana Sur, que beneficia a más de 23,000 peatones diarios. La estructura de 40 metros prioriza la seguridad y la accesibilidad universal. | Andina

Desde este 14 de noviembre, un nuevo puente peatonal en el km 38 de la Panamericana Sur está en funcionamiento. La estructura, de 40 metros, facilita un cruce más seguro para más de 23.000 personas que a diario se movilizan en esta zona de alto tránsito y acceso a balnearios.

La pasarela inaugurada por la Municipalidad de Lima cuenta con rampas, veredas amplias y paraderos urbanos. El diseño aplica criterios de accesibilidad universal para usuarios con movilidad reducida y adultos mayores, una demanda constante de vecinos de Punta Hermosa y Punta Negra.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Alcalde Renzo Reggiardo afirma que durante su gestión no se realizarán cambios ni retiro de jardines en la Plaza Mayor

lr.pe

Obra en Punta Hermosa de S/ 6,5 millones

La construcción estuvo a cargo de la empresa BSF Almacenes del Perú mediante obras por impuestos. La inversión supera los S/ 6,5 millones y forma parte de proyectos orientados a mejorar la infraestructura peatonal en corredores congestionados.

El puente incluye rampas inclinadas, señalización vertical y horizontal y paraderos funcionales, elementos pensados para el intenso flujo peatonal y vehicular del km 38, especialmente en temporada de verano.

PUEDES VER: Ambulantes de Mesa Redonda temen que reubicación al expenal San Jorge repita el fracaso de La Huerta Encontrada de López Aliaga

lr.pe

Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en puentes

La inauguración ocurre mientras la Defensoría del Pueblo alerta deficiencias graves en al menos seis puentes peatonales de la capital. Se han identificado barandas oxidadas, gradas dañadas, bases con fisuras y falta de mantenimiento en zonas como La Marina, la Costa Verde e inmediaciones de colegios y mercados.

La Defensoría ha solicitado a la MML medidas inmediatas para reparar, mantener o retirar estructuras deterioradas. El nuevo puente en Punta Hermosa buscaría mejorar la seguridad peatonal, aunque persisten reclamos por el estado crítico de otras pasarelas en Lima.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Pareja chilena muere tras chocar contra camión en Panamericana Sur en Tacna: chofer se habría dado a la fuga

Pareja chilena muere tras chocar contra camión en Panamericana Sur en Tacna: chofer se habría dado a la fuga

LEER MÁS
Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

Taxista muere arrollado por un bus tras reclamarle al conductor por choque en la Panamericana Sur: chofer acumulaba 22 papeletas

LEER MÁS
Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Viacrucis y resignación: afiliados de EsSalud mueren en el intento de ser atendidos

Viacrucis y resignación: afiliados de EsSalud mueren en el intento de ser atendidos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025