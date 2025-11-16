Panamericana Sur: inauguran puente peatonal adaptado para personas con movilidad reducida en el km 38
Con una inversión de S/ 6,5 millones, el nuevo puente buscaría mejorar la infraestructura peatonal en áreas con alto tráfico. La pasarela de 40 metros cuenta con rampas y veredas amplias.
- Más de 1.000 vehículos informales circulan cada día sin control en Javier Prado: ATU identifica puntos críticos en Lima
- Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu
Desde este 14 de noviembre, un nuevo puente peatonal en el km 38 de la Panamericana Sur está en funcionamiento. La estructura, de 40 metros, facilita un cruce más seguro para más de 23.000 personas que a diario se movilizan en esta zona de alto tránsito y acceso a balnearios.
La pasarela inaugurada por la Municipalidad de Lima cuenta con rampas, veredas amplias y paraderos urbanos. El diseño aplica criterios de accesibilidad universal para usuarios con movilidad reducida y adultos mayores, una demanda constante de vecinos de Punta Hermosa y Punta Negra.
TE RECOMENDAMOS
POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER: Alcalde Renzo Reggiardo afirma que durante su gestión no se realizarán cambios ni retiro de jardines en la Plaza Mayor
Obra en Punta Hermosa de S/ 6,5 millones
La construcción estuvo a cargo de la empresa BSF Almacenes del Perú mediante obras por impuestos. La inversión supera los S/ 6,5 millones y forma parte de proyectos orientados a mejorar la infraestructura peatonal en corredores congestionados.
El puente incluye rampas inclinadas, señalización vertical y horizontal y paraderos funcionales, elementos pensados para el intenso flujo peatonal y vehicular del km 38, especialmente en temporada de verano.
PUEDES VER: Ambulantes de Mesa Redonda temen que reubicación al expenal San Jorge repita el fracaso de La Huerta Encontrada de López Aliaga
Defensoría del Pueblo advierte deficiencias en puentes
La inauguración ocurre mientras la Defensoría del Pueblo alerta deficiencias graves en al menos seis puentes peatonales de la capital. Se han identificado barandas oxidadas, gradas dañadas, bases con fisuras y falta de mantenimiento en zonas como La Marina, la Costa Verde e inmediaciones de colegios y mercados.
La Defensoría ha solicitado a la MML medidas inmediatas para reparar, mantener o retirar estructuras deterioradas. El nuevo puente en Punta Hermosa buscaría mejorar la seguridad peatonal, aunque persisten reclamos por el estado crítico de otras pasarelas en Lima.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.