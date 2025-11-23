Balean combi de los ‘Rojitos’ llena de pasajeros en SJM: dos personas quedaron gravemente heridas
El incidente sucedió a escasas cuadras de la comisaría de Pamplona 1, en el distrito de San Juan de Miraflores. Testigos señalan que dos delincuentes atacaron en segundos la unidad y se dieron a la fuga.
- Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad
- Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados
Alrededor de las 7:55 p. m., dos delincuentes armados a bordo de una moto lineal dispararon contra una de las combis conocidas como Los Rojitos cuando cumplía su ruta San Juan de Miraflores y estaba llena de pasajeros. De acuerdo con la información preliminar, dos personas quedaron heridas de gravedad, mientras testigos alertaban a las autoridades para las diligencias del caso.
El hecho se registró a escasas 7 cuadras de la comisaría Pamplona 1, lo cual movilizó a efectivos policiales al lugar del incidente. Según las imágenes, una de las personas afectadas estuvo tendida en el suelo esperando la llegada del personal médico.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Nota en desarrollo