Balean combi de los ‘Rojitos’ llena de pasajeros en SJM: dos personas quedaron gravemente heridas

Alrededor de las 7:55 p. m., dos delincuentes armados a bordo de una moto lineal dispararon contra una de las combis conocidas como Los Rojitos cuando cumplía su ruta San Juan de Miraflores y estaba llena de pasajeros. De acuerdo con la información preliminar, dos personas quedaron heridas de gravedad, mientras testigos alertaban a las autoridades para las diligencias del caso.

El hecho se registró a escasas 7 cuadras de la comisaría Pamplona 1, lo cual movilizó a efectivos policiales al lugar del incidente. Según las imágenes, una de las personas afectadas estuvo tendida en el suelo esperando la llegada del personal médico.

Nota en desarrollo