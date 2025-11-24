HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Extorsionadores obligaban a que se les dé trabajo en obra de San Juan de Lurigancho bajo amenaza de muerte

Tres miembros de Los Intocables de San Juan de Lurigancho fueron detenidos por la Policía durante un operativo a un vehículo de la empresa inmobiliaria. La intervención se realizó tras semanas de seguimiento por parte de la Depincri.

Extorsionadores obligaban a que se les dé trabajo en obra de San Juan de Lurigancho bajo amenaza de muerte
Extorsionadores obligaban a que se les dé trabajo en obra de San Juan de Lurigancho bajo amenaza de muerte | Foto: composición LR/Panamericana.

Cuando tres presuntos miembros de Los Intocables de San Juan de Lurigancho se encontraban en un vehículo de la empresa inmobiliaria, a la que extorsionaban, agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Surco los interceptaron a la altura del paradero 10 de la avenida Las Flores, en el distrito del mismo nombre. Desde hace semanas, las autoridades llevaban realizando acciones de inteligencia y seguimiento.

En el operativo, la Policía Nacional (PNP) intervino a Roberto Carbajal (36), quien registra denuncias por lesiones, extorsión, coacción y hasta un ingreso al penal Pisci de Chiclayo por extorsión entre 2017 y 2018; Joan Brufao (20), quien reporta antecedentes por portar arma de fuego ilegalmente; y un menor de 16 años. Uno de ellos llevaba una pistola calibre 9 milímetro en la cintura y dentro del automóvil incautado se halló un chaleco antibalas, otro revólver, celulares, droga y municiones.

Delincuentes exigían ser incorporados como trabajadores formales

Según la Policía, los delincuentes exigían ser incorporados como trabajadores formales y de no cumplirse su pedido amenazaban con asesinar a los empleados de la empresa.

“En esta nueva modalidad, comienzan a matar a los trabajadores. De esa manera someten a las empresas para ellos entrar como parte de ser contratados y asimismo solicitan un vehículo, y para ser los mediadores con construcción civil”, señaló J. Poma de la Dirincri para Panamericana.

Además, Orlando Riveros, jefe de la División de Investigación Criminal Sur 1, indicó en RPP, que los criminales buscan causar miedo y zozobra para ser insertados en la obra, no como trabajadores, sino como supervisores, y así tener dominio en la empresa para extorsionarla constantemente.

Asesinato a obrero de Los Portales

El asesinato a uno de los obreros fue el inicio de su modus operandi para generar terror en la empresa. “Esta persona, a la hora que él salía, aproximadamente a las 6 de la tarde después de trabajar, es víctima de disparos por los integrantes de esta banda criminal”, agregó Riveros.

La inmobiliaria aceptó los términos y los extorsionadores operaban desde la empresa. Sin embargo, agentes del orden tomaron en conocimiento el hecho y capturaron a los miembros de la organización, que han sido puestos a disposición de las autoridades y, según la PNP, estarían involucrados en delitos de extorsión y sicariato, delitos que hoy se reprimen con penas de cadena perpetua.

