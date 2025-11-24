Padres de familia exigen mayor presencia policial en la zona por constantes robos y ataques a escolares. | Composición LR | Facebook: I.E. 0089 Manuel Gonzáles Prada

Padres de familia exigen mayor presencia policial en la zona por constantes robos y ataques a escolares. | Composición LR | Facebook: I.E. 0089 Manuel Gonzáles Prada

Un escolar de 16 años fue acuchillado por un sujeto desconocido cuando se encontraba esperando su horario de ingreso frente al colegio I.E. 089 Manuel Gonzáles Prada, ubicado en Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Su hermano menor, de 13 años, quien se encontraba en la escena, intentó defenderlo sin éxito.

A pesar de que el escolar intentó defenderse, el agresor no cesó de atacar al joven hasta que se percató que vecinos se acercaban para intervenir. Tras ello, decidió huir. Las cámaras de seguridad que registraron la agresión servirá para investigar el caso.

¿Qué sucedió en el colegio de SJL?

Vecinos de la cuadra 37 de la avenida Malecón Checa señalaron a América Noticias que el ataque fue sorpresivo y sin motivo. "Había un jovencito esperando para entrar al colegio y alguien vino, se le acercó y lo atacó. Solo vimos que el joven estaba en el suelo", comentó una de las transeúntes.

El escolar sufrió cortes profundos en el hombro, por lo que fue trasladado a un centro de salud, en donde recibió atención inmediata para sus heridas. La madre de la víctima llegó al lugar y presentó la denuncia correspondiente a las autoridades.

Vecinos exigen mayor seguridad

Vecinos de la zona de Campoy señalaron que estos tipos de ataques sucede por la falta de presencia policial en los alrededores. "Acá roban en la noche y en la tarde. Trabajamos encerrados. No hay patrullaje, y ahora atacan a escolares. Uno paga sus impuestos, pero no hay presencia policial", denunció una residente.

Este hecho ha generado miedo en los padres de familia, quienes temen por la integridad de sus hijos. En tanto, el centro educativo continuará con las clases ante la incertidumbre de tener resguardo policial.

