Sorteo de La Tinka HOY, domingo 23 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Nuevo sorteo de La Tinka con un pozo de S/10.507.452 | Foto: Intralot | Foto: Intralot

Nuevo sorteo de La Tinka con un pozo de S/10.507.452 | Foto: Intralot | Foto: Intralot

Este domingo 23 de noviembre se realizará el sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de más de S/10 millones. Los jugadores podrán ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos. El sorteo también ofrece las modalidades “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que permiten a los participantes aumentar sus posibilidades de éxito en el juego.

Con sus altos premios y variedad de modalidades, La Tinka se mantiene como una de las loterías más populares y reconocidas del Perú. A continuación, te presentamos toda la información esencial para participar en el sorteo de este domingo y elegir tus números de la suerte de forma informada.