El miércoles 19 de noviembre, Intralot realizará el sorteo de La Tinka, que presenta un atractivo pozo superior a los S/10 millones. Los jugadores tendrán la oportunidad de obtener el premio mayor o premios menores, que depende de los aciertos en sus boletos. Asimismo, se ofrecen las modalidades 'Sí o Sí' y 'Boliyapa', que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de éxito en el juego.

Las destacadas cifras y la variedad de premios han contribuido a que los concursantes de este sorteo refuercen la imagen de la marca, que se consolida como una de las más prestigiosas en el país. En esta nota, te proporcionamos toda la información esencial que debes tener en cuenta antes de seleccionar tus números de la suerte.

¿Hasta qué hora se permite comprar boletos de La Tinka?

Las cartillas para participar en La Tinka están disponibles hasta las 9:50 p. m. en los días de sorteo, que se celebran los miércoles y domingos. Es fundamental tener en cuenta este horario límite para asegurar tu participación en el juego.