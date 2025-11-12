Resultados de La Tinka del miércoles 12 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
La Tinka vuelve con un atractivo sorteo este miércoles 12 de noviembre, ofreciendo un pozo acumulado que supera los S/ 9 millones. Puedes adquirir tu cartilla en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional o a través del portal web oficial.
La Tinka llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre un nuevo sorteo. En esta edición, la popular lotería de Intralot pondrá en juego un pozo millonario que asciende a S/ 9.015.432, cifra que continúa acumulándose tras no registrarse ganadores en las últimas fechas. Conoce cuáles serán las bolillas ganadoras y quién se llevará el premio del “Sí o Sí”, que otorga S/ 50.000 a un participante afortunado. Recuerda que los resultados se transmitirán por América TV a las 10:50 p.m.
¿Hasta qué hora se permite comprar boletos para La Tinka?
Si deseas participar en esta edición de La Tinka, puedes comprar tu cartilla hasta las 9:50 p.m. horario límite establecido por Intralot el mismo día del sorteo.