Resultados de La Tinka del miércoles 12 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 12 de noviembre. | Foto: La Tinka

La Tinka llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre un nuevo sorteo. En esta edición, la popular lotería de Intralot pondrá en juego un pozo millonario que asciende a S/ 9.015.432, cifra que continúa acumulándose tras no registrarse ganadores en las últimas fechas. Conoce cuáles serán las bolillas ganadoras y quién se llevará el premio del “Sí o Sí”, que otorga S/ 50.000 a un participante afortunado. Recuerda que los resultados se transmitirán por América TV a las 10:50 p.m.

¿Hasta qué hora se permite comprar boletos para La Tinka?

Si deseas participar en esta edición de La Tinka, puedes comprar tu cartilla hasta las 9:50 p.m. horario límite establecido por Intralot el mismo día del sorteo.