HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 12 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka vuelve con un atractivo sorteo este miércoles 12 de noviembre, ofreciendo un pozo acumulado que supera los S/ 9 millones. Puedes adquirir tu cartilla en cualquiera de los puntos de venta autorizados a nivel nacional o a través del portal web oficial.

Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 12 de noviembre.
Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 12 de noviembre. | Foto: La Tinka

La Tinka llevará a cabo este miércoles 12 de noviembre un nuevo sorteo. En esta edición, la popular lotería de Intralot pondrá en juego un pozo millonario que asciende a S/ 9.015.432, cifra que continúa acumulándose tras no registrarse ganadores en las últimas fechas. Conoce cuáles serán las bolillas ganadoras y quién se llevará el premio del “Sí o Sí”, que otorga S/ 50.000 a un participante afortunado. Recuerda que los resultados se transmitirán por América TV a las 10:50 p.m.

PUEDES VER: Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

lr.pe

¿Hasta qué hora se permite comprar boletos para La Tinka?

Si deseas participar en esta edición de La Tinka, puedes comprar tu cartilla hasta las 9:50 p.m. horario límite establecido por Intralot el mismo día del sorteo.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Notas relacionadas
Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka del miércoles 5 de noviembre: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

ATU reanuda servicios de todas las estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao tras cierre temporal

LEER MÁS
Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

LEER MÁS
Delincuentes disparan contra comensales dentro de Chifa en el Callao y hieren a joven de 19 años

Delincuentes disparan contra comensales dentro de Chifa en el Callao y hieren a joven de 19 años

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

Los Piratas, la banda criminal integrada por más de 20 policías: planeaban robos, asesinatos y extorsiones con delincuentes

LEER MÁS
Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Selección peruana fue recibida con aperitivos locales en su arribo a San Petersburgo: Álex Valera y Pedro Gallese probaron la sazón rusa

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

¡Perú presente! 'Esto es guerra' fue nominado a los Premios Martín Fierro Latino Miami 2025

Sociedad

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Indecopi advierte posibles sanciones a dueños que alquilan inmuebles por aplicaciones tras muerte de dos personas en piscina en 2022

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Martín Vizcarra: por qué la ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia y cuál es la nueva fórmula de Perú Primero

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025