HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Resultados de La Tinka del domingo 16 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

La Tinka sorteará un pozo millonario de S/ 9.506.686 este domingo 16. Revisa aquí los números ganadores y toda la información del sorteo más esperado de la semana.

Resultados de La Tinka, domingo 16 de noviembre.
Resultados de La Tinka, domingo 16 de noviembre. | Foto: La Tinka

El pozo millonario de La Tinka aumentó a S/ 9.506.686, una cifra que sigue generando expectativa entre los jugadores. El próximo sorteo se realizará este domingo 16, por lo que miles de personas ya empezaron a tentar a la suerte en busca del premio mayor. La transmisión del evento se llevará a cabo el 10:50 p.m. por América TV, y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

¿Hasta qué hora se permite comprar boletos para La Tinka?

Las cartillas se pueden adquirir hasta las 9:50 p. m. los días de sorteo, que son los miércoles y domingos. Es importante recordar este horario límite para participar en La Tinka.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
Notas relacionadas
Resultados de La Tinka del miércoles 12 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del miércoles 12 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

Balean a reconocido tiktoker, Tío Winner, en Trujillo: guardaespaldas del artista fallece tras ataque

LEER MÁS
Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

Anuncian aumento salarial para maestros: monto subirá hasta los S/ 8.774, según Minedu

LEER MÁS
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los artistas urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

Arequipa sin agua por 17 horas: ¿qué distritos serán afectados por el corte el martes 18 de noviembre, según Sedapar?

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Joven se sorprende al recuperar su celular robado tras operativo en Las Malvinas: "Esto es uno en un millón"

Joven se sorprende al recuperar su celular robado tras operativo en Las Malvinas: "Esto es uno en un millón"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025