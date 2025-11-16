Resultados de La Tinka del domingo 16 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario
La Tinka sorteará un pozo millonario de S/ 9.506.686 este domingo 16. Revisa aquí los números ganadores y toda la información del sorteo más esperado de la semana.
El pozo millonario de La Tinka aumentó a S/ 9.506.686, una cifra que sigue generando expectativa entre los jugadores. El próximo sorteo se realizará este domingo 16, por lo que miles de personas ya empezaron a tentar a la suerte en busca del premio mayor. La transmisión del evento se llevará a cabo el 10:50 p.m. por América TV, y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
¿Hasta qué hora se permite comprar boletos para La Tinka?
Las cartillas se pueden adquirir hasta las 9:50 p. m. los días de sorteo, que son los miércoles y domingos. Es importante recordar este horario límite para participar en La Tinka.