Resultados de La Tinka del domingo 16 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

El pozo millonario de La Tinka aumentó a S/ 9.506.686, una cifra que sigue generando expectativa entre los jugadores. El próximo sorteo se realizará este domingo 16, por lo que miles de personas ya empezaron a tentar a la suerte en busca del premio mayor. La transmisión del evento se llevará a cabo el 10:50 p.m. por América TV, y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

¿Hasta qué hora se permite comprar boletos para La Tinka?

Las cartillas se pueden adquirir hasta las 9:50 p. m. los días de sorteo, que son los miércoles y domingos. Es importante recordar este horario límite para participar en La Tinka.