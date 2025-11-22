HOYSuscripcion LR Focus

Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

La pareja retornaba de una fiesta patronal en Tilali cuando su vehículo se despistó en una curva de la vía Moho-Conima. Las labores de rescate se dificultaron por lo agreste del terreno y la falta de señal cerca al lago Titicaca.

Vehículo de la pareja perdió el control y cayó al lago Titicaca.
Vehículo de la pareja perdió el control y cayó al lago Titicaca. | Liubomir Fernández / La República

Una pareja de esposos perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la tarde del viernes 21 de noviembre de 2025, en la vía Moho-Conima, provincia de Moho, en la región altiplánica de Puno. La camioneta en la que se trasladaban cayó por un barranco de 70 metros y terminó en las aguas del lago Titicaca.

Las víctimas fueron identificadas como René Quispe Huachalla y Reyna Mamani Mamani. Ambos retornaban del distrito fronterizo de Tilali, tras participar en la fiesta patronal de la Virgen de Remedios, cuando se produjo el fatal despiste.

Accidente vehicular en el lago Titicaca

Según testigos del hecho, la camioneta de placa DOG-618 circulaba a excesiva velocidad. Al tomar una curva peligrosa en el sector conocido como Chujucuy, a unos siete kilómetros de Moho, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó saliéndose de la vía y cayendo por una pendiente rocosa.

El vehículo dio varias vueltas antes de sumergirse parcialmente en el lago Titicaca, quedando con las llantas hacia arriba y completamente destrozado. Los pobladores del lugar, en su mayoría pescadores, intentaron auxiliar a los ocupantes a bordo de botes, pero lamentablemente ya no presentaban signos vitales.

El accidente fue reportado aproximadamente a las 16:30 horas del viernes. Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazaron a la zona, pero debido a lo inaccesible del terreno y la falta de cobertura telefónica, las labores de rescate se extendieron hasta la madrugada del sábado 22 de noviembre.

Recuperación de cuerpos

Los cuerpos de las víctimas fueron recuperados por los rescatistas y trasladados a la morgue de la ciudad de Moho para las diligencias correspondientes. Mientras tanto, la Policía inició las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro.

Durante la mañana de este sábado, efectivos policiales retornaron al lugar del accidente para continuar las diligencias y verificar si existían más ocupantes en la unidad siniestrada, aunque hasta el momento no se han reportado otras víctimas.

