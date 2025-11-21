HOYSuscripcion LR Focus

Puno: profesores bloquean el transporte en paro de 24 horas contra el gobierno de José Jerí

Cientos de unidades quedaron varadas por más de tres horas y pasajeros se vieron obligados a hacer transbordo. Medida de docentes del Sutep es un aviso al gobierno.

Docentes bloquearon el ingreso a Puno por la zona sur. Foto: Liubomir Fernández - La República.
La mañana de este viernes 21 de noviembre, los profesores afiliados al Sutep paralizaron el transporte hacia la zona sur de Puno. Se apostaron sobre la carretera que conecta el altiplano puneño con las provincias de Ilave, Yunguyo y Desaguadero. No hubo unidades de transporte. Todas las carreteras de ingreso hacia la ciudad lacustre por la zona sur fueron fueron cerradas por cientos de maestros que llegaron de diversas provincias.

“Estaban advertidos y hemos cumplido nuestro acuerdo de expresar contundentemente nuestro rechazo contra el gobierno de José Jerí y contra el Congreso” aseguró Lucio Callo Callata, dirigente magisterial.

PUEDES VER: Proyecto de ley de José Jerí plantea límites a la prensa y recicla propuestas de gobiernos anteriores

Unidades varadas

Cientos de unidades quedaron varadas durante dos horas y los pasajeros tuvieron que hacer transbordo en otras unidades luego de caminar cerca de un kilómetro hasta encontrar otro carro que pueda trasladarlos hasta tu destino.

“No me lo esperaba. Nunca saben hacer esto. Pensé que iba a hacer una protesta más como antes”, opinó Leoncio Quispe, transportista. Él tuvo que esperar dos horas para continuar con el recorrido.

El éxito de la medida se debió a que los huelguistas cerraron los puntos más angostos de la carretera en distintos tramos y en los puntos de mayor afluencia se sentaron sobre la vía.

Demandas de los profesores

Entre sus demandas se encuentra además reivindicaciones laborales y mayor presupuesto para el sector educación. “Queremos que se anule la ley que permite el despido de docentes nombrados que no pasan evaluaciones. El problema no se soluciona con despido sino con mayor capacitación. Queremos más presupuesto y el pago de las deudas sociales y que a los jubilados se les aumente de acuerdo a la primera escala docente”, precisó Paulino Flores, profesor.

Los docentes a las 10:30 a.m. iniciaron una movilización a lo largo de 30 cuadras hacia el centro de la ciudad de Puno. En la Plaza de Armas advirtieron que si no son atendidos en un tiempo prudente irán a una huelga indefinida el próximo año.

