Arequipa: muere pasajero de un bus varado por derrumbe en la Panamericana Sur

Luto en medio de la carretera. Un pasajero que estaba varado en la Panamericana Sur por el último deslizamiento en la zona de Atico (provincia de Caravelí, región Arequipa), murió la tarde del sábado 22 de noviembre dentro del bus. Según los primeros reportes, habría fallecido por causas naturales.

El trágico hecho fue confirmado por empresa interprovincial Chavín Express, en cuyo bus la víctima se dirigía desde la ciudad de Arequipa hacia Lima. Según informó personal de firma a La República, la unidad vehicular estaba varada más de cuatro horas en el kilómetro 732 de la Panamericana Sur.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Chavín Express también emitió un comunicado. "Tras las verificaciones correspondientes realizadas por las autoridades competentes, se ha determinado que el deceso se produjo por causas naturales, sin que exista relación alguna con el estado del vehículo, su operación o algún acto de negligencia", indica parte del documento.

La víctima, un varón de 57 años, fue trasladado ayer hacia la morgue del centro de salud de Chala.

Empresa informó en comunicado sobre hecho ocurrido en la Panamericana Sur.

Continúa bloqueo de piedras en la Panamericana Sur, se usa vía alterna

Vale recordar que el deslizamiento ocurrió la tarde del viernes 21 de noviembre. Si bien ayer sábado se reanudó el tráfico de manera parcial con la habilitación de una vía alterna de un solo carril, el flujo vehicular está lejos de ser fluido. Este domingo, medios de la zona informaron de largas filas de vehículos en la Panamericana Sur, las cuales superan los dos kilómetros. El avance es lento.

El último reporte de Policía de Carreteras informó que el kilómetro 732 de la carretera Panamericana Sur seguía bloqueado y que no se habían reanudado los trabajos de limpieza. Mientras que, en la vía alterna de emergencia, se habilita el paso hacia una dirección (sur o norte) cada media hora.