Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Carretera en Arequipa lleva bloqueada un día por deslizamiento de rocas por lluvias: pasajeros intentan cruzar a pie

El tránsito en la Panamericana Sur se encuentra interrumpido a la altura del km 732. Provías Nacional espera que cese la caída de rocas para iniciar la limpieza de la carretera.

Derrumbe de rocas ha bloqueado de 20 a 30 metros del tramo de la Panamerica Sur en Arequipa.
Derrumbe de rocas ha bloqueado de 20 a 30 metros del tramo de la Panamerica Sur en Arequipa.

Durante la tarde del viernes 21 de noviembre, un gran derrumbe de rocas bloqueó totalmente ambos carriles del kilómetro 732, de la Panamericana Sur, a la altura Atico - Ocoña, en la provincia de Caravelí. El tránsito vehicular se encuentra interrumpido desde más de 15 horas.

Provías Nacional, del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), informó que su personal llegó a la zona para realizar labores de limpieza en el tramo de 20 a 30 metros; sin embargo, por la magnitud del deslizamiento han solicitado maquinaria pesada para la remoción de los escombros.

Pasajeros cruzan a pie ante bloqueo en Arequipa

Con el pasar de las horas, decenas de pasajeros varados arriesgaron su vida cuando descendieron de las unidades de transporte para continuar su viaje a pie hacia la ciudad de Arequipa. Cruzaron las entre las peñas muy cerca al mar para buscar trasbordo.

Asimismo, medios locales señalaron que el clima no es favorable por las últimas lluvias registradas en la zona. En tanto, cientos de vehículos se encuentran esperando que las autoridades reabran el pase vehicular.

Restricción vehicular en la Panamericana Sur por derrumbe

Buses de carga, tráileres y vehículos menores se encuentran varados sin poder transitar por el sector. Según el parte de la Policía Nacional, la insistencia de personas por querer cruzar el tramo afectado no solo pone en riesgo su integridad, si no genera demoras en el trabajo de limpieza.

Se espera que al medio día pueda llegar la maquinaría proveniente de la Municipalidad Provincial de Caravelí, para liberar la vía. Sin embargo, el lado sur, por donde deben ingresar el equipamiento, se encuentra bloqueada por los vehículos estacionados en ambossentidos. Por ello, Provías Nacional y la PNP se encuentra trabajando conjuntamente para despejar un carril.

