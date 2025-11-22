Sedapar pidió a los usuarios tomar previsiones ante el corte de agua en Arequipa. | Foto. composición LR/Sedapar

¡A tener en cuenta! A través de sus plataformas oficiales, la empresa Sedapar dio detalles de un nuevo corte de agua programado para la región Arequipa. Esta suspensión del servicio será del lunes 24 al sábado 29 de noviembre y afectará 11 distritos. Al respecto, Sedapar recomendó tomar las previsiones del caso, reservando una cantidad prudente de agua potable durante la vigencia del corte.

Corte de agua en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?

Distrito de Cayma

Distrito de Yanahuara

Distrito de Cocachacra

Distrito de La Curva

Distrito de Sachaca

Distrito de Socabaya

Distrito de Matarani

Distrito de Mollendo

Distrito de Mejía

Distrito de Punta de Bombón

Distrito de El Arenal.

Corte de agua, lunes 24 de noviembre: zonas y horarios

Punta de Bombón tiene corte de agua programado para el lunes 24 de noviembre desde las 6.00 a. m.

Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar

Corte de agua, miércoles 26 de noviembre: zonas y horarios

La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani tienen corte de agua programado para el miércoles 26 de noviembre desde las 6.00 a. m. Cabe resaltar, que el distrito de Matarani y Mollendo tienen un corte programado por tres días, desde el 26 al 29 de noviembre.

Corte de agua, jueves 27 de noviembre: zonas y horarios

Socabaya tiene corte de agua programado para el jueves 27 de noviembre desde las 8.00 a. m.

Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar

Corte de agua, viernes 28 de noviembre: zonas y horarios

Cayma, Yanahuara, Arequipa y Sachaca tienen corte de agua programado para el viernes 28 de noviembre.