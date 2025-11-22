Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre
La empresa Sedapar informó de un nuevo corte de agua programado en la región Arequipa. En esta nota te contamos qué distritos y sectores no tendrán el servicio, el cronograma de corte y todos los detalles.
- Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad
- Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados
¡A tener en cuenta! A través de sus plataformas oficiales, la empresa Sedapar dio detalles de un nuevo corte de agua programado para la región Arequipa. Esta suspensión del servicio será del lunes 24 al sábado 29 de noviembre y afectará 11 distritos. Al respecto, Sedapar recomendó tomar las previsiones del caso, reservando una cantidad prudente de agua potable durante la vigencia del corte.
Corte de agua en Arequipa: ¿qué zonas se verán afectadas?
- Distrito de Cayma
- Distrito de Yanahuara
- Distrito de Cocachacra
- Distrito de La Curva
- Distrito de Sachaca
- Distrito de Socabaya
- Distrito de Matarani
- Distrito de Mollendo
- Distrito de Mejía
- Distrito de Punta de Bombón
- Distrito de El Arenal.
PUEDES VER: Carretera en Arequipa lleva bloqueada un día por deslizamiento de rocas por lluvias: pasajeros intentan cruzar a pie
Corte de agua, lunes 24 de noviembre: zonas y horarios
Punta de Bombón tiene corte de agua programado para el lunes 24 de noviembre desde las 6.00 a. m.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua, miércoles 26 de noviembre: zonas y horarios
La Curva, Cocachacra, El Arenal, Mollendo, Mejía y Matarani tienen corte de agua programado para el miércoles 26 de noviembre desde las 6.00 a. m. Cabe resaltar, que el distrito de Matarani y Mollendo tienen un corte programado por tres días, desde el 26 al 29 de noviembre.
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua, jueves 27 de noviembre: zonas y horarios
Socabaya tiene corte de agua programado para el jueves 27 de noviembre desde las 8.00 a. m.
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar
Corte de agua, viernes 28 de noviembre: zonas y horarios
Cayma, Yanahuara, Arequipa y Sachaca tienen corte de agua programado para el viernes 28 de noviembre.
Corte de agua en Arequipa. Foto: Sedapar