HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones
EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     EN VIVO | Elecciones en Chile 2025: así van las votaciones     
Sociedad

Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas

Cuatro miembros de una familia perecieron la tarde del sábado tras choque de su camioneta contra un bus. Mientras que este domingo, un agricultor perdió la vida cuando se trasladaba en un motofurgón.

Fin de semana fue de tristeza en las pistas de Piura. Foto: difusión.
Fin de semana fue de tristeza en las pistas de Piura. Foto: difusión.

En Piura, dos accidentes de tránsito terminaron con la vida de cinco personas en menos de 24 horas este fin de semana. Un padre de familia perdió la vida a primeras horas de la mañana este domingo 16 de noviembre en la vía Piura-Sullana; mientras la tarde de ayer, cuatro integrantes de un grupo familiar fallecieron en la vía de evitamiento del distrito de Castilla.

La víctima mortal identificada en el primer siniestro es Henry Yarleque Vílchez, quien se movilizaba en un motofurgón a la altura del puente "Las Monjas" cuando se produjo el accidente. En este también se vio involucrado otro vehículo, una motocicleta conducida por el ciudadano Daniel Esteban S. G., quien resultó herido por lo que fue trasladado al Hospital Santa Rosa.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: “Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

lr.pe

El fallecido, quien deja cuatro hijos en orfandad, trabajaba como agricultor y vivía en el sector de Cieneguillo (Sullana). Asimismo, se conoció que tenía por costumbre movilizarse por la vía Sullana-Piura hacia el mercado Las Capullanas, en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde realizaba sus compras.

Viaje familiar acabó en tragedia

La tarde del sábado, cuatro integrantes de una familia fallecieron en un accidente en la vía de evitamiento de Castilla. Los parientes viajaban en una camioneta que se estrelló contra un bus. Las víctimas son Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué, su madre María Consuelo Ipanaqué Sosa, su hermana Atalia Valverde Ipanaqué, y su sobrino de un año de edad.

"Esperemos que Dios haga un milagro", indicaron sus familiares sobre el estado de Alejandro Valverde Sánchez, patriarca de la familia. El padre de los fallecidos Pedro y Atalia se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Miraflores en Castilla. El herido padece de diabetes, comorbilidad que agravó su estado de salud.

Además, en el establecimiento de salud también se encuentra internado Randy Valverde Ipanaqué, padre del bebé fallecido, así como otra menor de edad que resultó con heridas menores.

Notas relacionadas
Temblor en Piura: sismo de magnitud 4,2 remeció Talara, según IGP

Temblor en Piura: sismo de magnitud 4,2 remeció Talara, según IGP

LEER MÁS
“Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

“Ya no sale a vender porque teme que le disparen”: extorsionadores atemorizan a pequeños comerciantes en Talara

LEER MÁS
Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

Dictan prisión preventiva a mayor y suboficiales PNP por pedir S/5.000 para devolver vehículo en Sullana

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Atacan bus de empresa San Germán en San Martín de Porres: chofer logró salir ileso tras 10 disparos

Atacan bus de empresa San Germán en San Martín de Porres: chofer logró salir ileso tras 10 disparos

LEER MÁS
Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

Declaran día no laborable el 17 de noviembre: colegios no tendrán clases en esta región, según Minedu

LEER MÁS
Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

Los Injertos de San Juan de Lurigancho usaban celulares no rastreables para exigir cupos de más de S/100.000 a comerciantes de Lima Este

LEER MÁS
Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

Falso pasajero se hace pasar por médico y estafa a taxista con casi S/1.000: le pedía yapear para medicamentos

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS
Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo sale la lista de estudiantes que aprobaron el examen de preselección?

Resultados Beca 18-2026: ¿cuándo sale la lista de estudiantes que aprobaron el examen de preselección?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

José Domingo Pérez no dijo a La República que denunciará a la hija de Keiko Fujimori "por conocimiento de los actos" de su madre

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025