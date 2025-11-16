Piura: cinco personas fallecen en accidentes de carretera ocurridos en menos de 24 horas

En Piura, dos accidentes de tránsito terminaron con la vida de cinco personas en menos de 24 horas este fin de semana. Un padre de familia perdió la vida a primeras horas de la mañana este domingo 16 de noviembre en la vía Piura-Sullana; mientras la tarde de ayer, cuatro integrantes de un grupo familiar fallecieron en la vía de evitamiento del distrito de Castilla.

La víctima mortal identificada en el primer siniestro es Henry Yarleque Vílchez, quien se movilizaba en un motofurgón a la altura del puente "Las Monjas" cuando se produjo el accidente. En este también se vio involucrado otro vehículo, una motocicleta conducida por el ciudadano Daniel Esteban S. G., quien resultó herido por lo que fue trasladado al Hospital Santa Rosa.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

El fallecido, quien deja cuatro hijos en orfandad, trabajaba como agricultor y vivía en el sector de Cieneguillo (Sullana). Asimismo, se conoció que tenía por costumbre movilizarse por la vía Sullana-Piura hacia el mercado Las Capullanas, en el distrito de Veintiséis de Octubre, donde realizaba sus compras.

Viaje familiar acabó en tragedia

La tarde del sábado, cuatro integrantes de una familia fallecieron en un accidente en la vía de evitamiento de Castilla. Los parientes viajaban en una camioneta que se estrelló contra un bus. Las víctimas son Pedro Demetrio Valverde Ipanaqué, su madre María Consuelo Ipanaqué Sosa, su hermana Atalia Valverde Ipanaqué, y su sobrino de un año de edad.

"Esperemos que Dios haga un milagro", indicaron sus familiares sobre el estado de Alejandro Valverde Sánchez, patriarca de la familia. El padre de los fallecidos Pedro y Atalia se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Miraflores en Castilla. El herido padece de diabetes, comorbilidad que agravó su estado de salud.

Además, en el establecimiento de salud también se encuentra internado Randy Valverde Ipanaqué, padre del bebé fallecido, así como otra menor de edad que resultó con heridas menores.