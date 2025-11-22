Corte de luz en Arequipa este domingo 23 de noviembre: zonas y distritos afectados

Zonas de Arequipa serán afectadas por los cortes de luz anunciados por SEAL. | Foto: composición LR/U. Continental/NA

Zonas de Arequipa serán afectadas por los cortes de luz anunciados por SEAL. | Foto: composición LR/U. Continental/NA

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que realizará cortes de luz para el domingo 23 de noviembre de 2025 en diversas zonas de Arequipa. La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento, los cuales afectarán varias zonas de la ciudad. Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.

En esta nota, te compartimos los horarios y las zonas en las que habrá corte de luz esta semana.

Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 23 de noviembre

Los distritos de Cayma, Sachaca y Yanahuara, en la provincia de Arequipa, tienen corte de luz programado para el día domingo 23 de noviembre desde las 6.00 a. m.

Corte de luz en Arequipa para este domingo 23 de noviembre. Foto: Sedapar

Los distritos de Caylloma, Sibayo, Tisco, en la provincia de Caylloma, tienen corte de luz programado para el día domingo 23 de noviembre desde las 6.00 a. m.