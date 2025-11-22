Corte de luz en Arequipa este domingo 23 de noviembre: zonas y distritos afectados
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) detalló cortes de luz programados en Arequipa para este domingo en 6 distritos.
- Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad
- Torre Treca, el megaproyecto de S/490 millones detenido por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados
La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) anunció que realizará cortes de luz para el domingo 23 de noviembre de 2025 en diversas zonas de Arequipa. La interrupción del servicio eléctrico se debe a trabajos de mantenimiento, los cuales afectarán varias zonas de la ciudad. Durante este período, los residentes deben tomar las precauciones necesarias. A continuación, conoce los horarios exactos y las áreas que estarán sin electricidad.
En esta nota, te compartimos los horarios y las zonas en las que habrá corte de luz esta semana.
TE RECOMENDAMOS
GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre
Zonas de Arequipa afectadas por el corte de luz el 23 de noviembre
Los distritos de Cayma, Sachaca y Yanahuara, en la provincia de Arequipa, tienen corte de luz programado para el día domingo 23 de noviembre desde las 6.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa para este domingo 23 de noviembre. Foto: Sedapar
Los distritos de Caylloma, Sibayo, Tisco, en la provincia de Caylloma, tienen corte de luz programado para el día domingo 23 de noviembre desde las 6.00 a. m.
Corte de luz en Arequipa para este domingo 23 de noviembre. Foto: Sedapar