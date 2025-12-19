Cuidado con los cohetes ‘Labubu’: los riesgos de la pirotecnia ilegal en Perú

Todavía no llegó Navidad, sin embargo, ya hubo incendios y personas con lesiones provocadas por explosiones de pirotecnia.

Bomberos afirman que jugar con artificios pueden causar quemaduras que dejan cicatrices de por vida; traumatismos oculares que ocasionan pérdidas de visión irreversibles; amputaciones de dedos y otras extremidades, e incluso cuantiosas pérdidas materiales.

Cierto, estas son tan sólo algunas de las consecuencias del uso irresponsable de la pirotecnia que, como una costumbre difícil de desarraigar, pero no imposible, se producen durante los festejos de Navidad y de fin de año.

Por ello, ante el hallazgo de pirotécnicos artesanales camuflados como juguetes la Sucamec alertó sobre los peligros del uso y la comercialización de los denominados cohetes ‘Labubu’.

Los expertos explicaron que estos artefactos, de fabricación artesanal, se presentan envueltos en papeles de colores llamativos y con imágenes que generan una falsa percepción de seguridad, atrayendo principalmente a niños y adolescentes.

Sin embargo, no cuentan con autorización ni con garantías mínimas de seguridad, por lo que su venta y uso representan un alto riesgo.

Al respecto, el superintendente nacional de la Sucamec, general PNP (r) Rafael Ríos Zavala, advirtió que estos productos no deben ser confundidos con juguetes.

“Estos llamados ‘cohetones Labubu’ son pirotécnicos artesanales peligrosos y no autorizados. Su manipulación puede provocar quemaduras graves, mutilaciones e incluso poner en riesgo la vida, sobre todo cuando son utilizados por niños y adolescentes”, señaló.

Precisó que este tipo de pirotécnico corresponde a una alteración del producto conocido como ‘lluvia de plata’, clasificado como pirotécnico de clase 2, cuyo formato ha sido adulterado con figuras infantiles para inducir su adquisición por menores de edad.

Desde el punto de vista técnico, estos artefactos contienen una combinación de sustancias altamente peligrosas, como oxidantes, combustibles, aglutinantes y sales metálicas para la generación de colores, además de aluminio para producir chispas.

“Estas reacciones químicas liberan calor y energía, pudiendo ocasionar quemaduras severas, amputaciones, daños auditivos y otros accidentes de consecuencias irreversibles”, enfatizó.

“Una celebración ideal es aquella en la que no se utiliza pirotecnia”, señaló.

Pero, para aquellos que deciden comprar estos dispositivos, recomendó que "se cercioren de que se trate de productos autorizados, así como también que entiendan que los chicos no deben manipular pirotecnia bajo ningún punto de vista”.

Ríos Zavala apeló a la “máxima responsabilidad y prudencia”, para que “las celebraciones sean un motivo de encuentro y de alegría, pero no de tragedias”.

Calificó como “extremadamente peligroso y grave” que los niños manipulen estos artefactos: “Cada año vemos cómo menores de todas las edades llegan a los hospitales con quemaduras que dejan cicatrices de por vida y también con amputaciones en dedos y hasta en brazos, por estar cerca cuando se produce una fallida explosión de estos productos”, indicó.

señaló que es fundamental respetar todas las instrucciones de uso presentes en los envoltorios de estos artefactos. “Nunca deben llevarse en los bolsillos y sólo hay que encenderlos al aire libre, lejos de otros elementos que puedan entrar en combustión”, recomendó.

Asimismo, enumeró una serie de acciones que no se deben hacer, y desterró así algunos mitos: no aplicar lociones, cremas, ungüentos, hielo, pasta de dientes, alimentos congelados, ni grasa, y no remover la piel resquebrajada ni reventar las ampollas.

“Pero, por sobre todo, hay que asistir de inmediato al centro de salud más cercano y luego consultar con los especialistas”, indicó.

Durante 2025, las autoridades han incautado más de 285 toneladas de pirotécnicos ilegales en todo el país, como resultado de operativos destinados a fiscalizar la fabricación, comercialización, almacenamiento y transporte de estos productos.