Sociedad

Habla el único sobreviviente de la tragedia en Jicamarca: acusa maltratos y negligencia en el hospital de Vitarte

Cámaras de seguridad captaron el accidente ocurrido en Chosica. Pese a ello, el chofer del tráiler aún no ha sido detenido. Vecinos piden el cese del tránsito de vehículos de carga por el peligro que representan.

Accidente de tránsito en Chosica: dos esposos mueren tras el choque de un tráiler contra su vehículo.
Junior Omar Camavilca (21), único sobreviviente del trágico accidente de tránsito ocurrido en Jicamarca, en Lurigancho-Chosica, que acabó con la vida de Edgar Camavilca Paucar y su esposa, Norma Carhuaricra Arias, relató los momentos de angustia que vivió, no solo al conocer el fallecimiento de sus padres, sino también por las presuntas negligencias en la atención de salud que enfrentó en el Hospital de Vitarte.

Omar Camavilca contó a Latina cómo vivió los minutos posteriores al choque de un tráiler contra el vehículo en el que viajaba con sus padres. “Veía a mi mamá y a mi papá tirados. Las personas querían auxiliarnos. Estaban agonizando”, recuerda. Además, detalló el trato que recibió por parte del personal del centro de salud, donde —según denunció— le indicaron que “no había camillas” para atenderlo. "Los doctores eran practicantes. Primero venía uno y me cosía la mitad, luego venía otro y me cosía la otra mitad. Yo les decía cúrenme por favor", señaló la víctima aún gravemente afectada.

Sus familiares ya habrían denunciado esta situación y relataron que recibieron la indicación de llevárselo, pese a que el paciente continuaba con dificultades para caminar, golpes en el rostro y malestar general. “Le dieron de alta porque, según ellos, solo tenía daños internos y golpes. Mi hermano también estaba en el copiloto y en el video se nota que salió volando”, señaló uno de los hermanos de la víctima.

Cámaras registraron el accidente, pero aún no se captura al chófer del tráiler

Una cámara de seguridad registró el violento accidente ocurrido la noche del miércoles 17 de diciembre en la avenida Unión, anexo 8, en la zona de Jicamarca. Tras el hecho, vecinos del sector exigieron el cese del tránsito de vehículos de carga debido al peligro constante que representan en la vía.

El chofer de la furgoneta fue identificado como Mario Ccasani Escobar (43). No obstante, Omar Camavilca señaló que, hasta el momento, la familia no ha recibido información oficial sobre su captura. Por su parte, la Policía informó que el vehículo de carga se desplazaba a excesiva velocidad y que primero colisionó contra una combi, para luego impactar contra la unidad en la que viajaban los esposos Camavilca Carhuaricra.

Tras el impacto, los integrantes de la familia quedaron atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo, que terminó volcado y destruido tras chocar contra un poste. Personal de auxilio trasladó a Edgar Camavilca Paucar y a su esposa al Hospital de Vitarte, donde los médicos confirmaron sus fallecimientos debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

