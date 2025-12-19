Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas | Foto: composición LR/Difusión.

Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas | Foto: composición LR/Difusión.

La tarde del miércoles 17 de diciembre, cámaras de seguridad registraron cómo dos sicarios irrumpieron en un puesto de carnes en el barrio del norte de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, para arremeter contra la vida del futbolista ecuatoriano del Barcelona SC, Mario Pineida (33) y su pareja, la empresaria peruana Gisela Fernández Ramírez (39), quienes se encontraban comprando una pierna de cerdo para las fiestas navideñas.

La compatriota, quien creció en el distrito de Surco hasta los 18 años, era madre de dos niños y, según relató su madre a Latina, tenían un negocio de venta de celulares desde hace más de 16 años. Por su parte, su tía reveló que la mujer venía recibiendo amenazas, pero su madre sostuvo que no era intimidada por nadie.

Las horas previas

La hermana de Pineida detalló para los medios ecuatorianos que horas antes del asesinato, el futbolista llegó a su domicilio en compañía de Fernández para organizar una cena navideña. En ese sentido, explicó que su madre sugirió comprar carne en un local de Samanes 4, por lo que los tres fueron hacia el lugar en una camioneta Ford. Tan solo media hora después recibiría la noticia.

“Mi madre me llamó para decirme que a mi hermano y a su pareja les dispararon en el local y que ella también estaba herida”, recordó.

Al acudir a la escena del crimen, confirmó el doble asesinato, mientras su madre, quien fue herida durante el ataque, recibía atención médica en un hospital.

Esposa de Mario Pineida emite comunicado tras muerte del futbolista

Debido a que preliminarmente los medios locales informaron que la fallecida junto al deportista era su esposa, Ana Aguilar, la mujer emitió un comunicado desmintiendo el hecho y lamentó la noticia. El futbolista deja tres menores en la orfandad.

Por otro lado, el reporte oficial confirmó que los atacantes llegaron al lugar en una motocicleta y, a través de las imágenes captadas por la empresa de vigilancia de la ciudad, la policía hizo un seguimiento al vehículo en el que se desplazaban los dos sicarios. Tras varios allanamientos en la provincia de Guayas, se logró la captura de uno de los presuntos asesinos.

Comunicado de la esposa de Mario Pineida. Foto: Facebook.

