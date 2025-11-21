La llegada de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 implicará ajustes importantes en el tránsito limeño durante el fin de semana. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que el sábado 22 se ejecutarán desvíos puntuales debido al paso de la antorcha bolivariana por Miraflores y el Cercado de Lima. Estas restricciones se aplicarán por tramos y en horarios definidos, con apoyo de la Municipalidad de Lima y la Policía Nacional. El objetivo es resguardar el recorrido de las y los atletas y minimizar las complicaciones para las y los vecinos.

El domingo 23, las modificaciones serán mayores debido a la maratón de 42 kilómetros, la cual partirá desde la Plaza de Armas y seguirá por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes en dirección a Miraflores. Los cambios afectarán al Metropolitano y a los corredores exclusivos, por lo que la ATU difundió rutas alternas y anunció cortes temporales. Estas medidas buscan mantener la circulación en las vías principales y evitar interrupciones prolongadas en los desplazamientos.

ATU anuncia rutas alternas y cierres temporales por el paso de la antorcha bolivariana en Miraflores y el Cercado

Este sábado 22, el recorrido de la antorcha bolivariana modificará el tránsito en distintas zonas de Lima. Entre las 10.00 a. m. y las 11.00 a. m., la antorcha pasará por el Malecón Cisneros, el Malecón de la Reserva y la avenida Armendáriz, en Miraflores. Durante ese horario, el Corredor Azul operará por desvíos en las avenidas José Larco, calle José Gonzáles, Alcanfores y Armendáriz hacia Barranco; en dirección al Rímac, circulará por Armendáriz, La Paz, Fanning y José Larco. En tanto, las rutas de transporte regular utilizarán vías alternas como Miguel Grau, Reducto, 28 de Julio, Larco, Schell y Berlín.

Por la tarde, entre la 1.45 p. m. y las 3.00 p. m., el recorrido se extenderá desde el Estadio Nacional hasta la Plaza de Armas. La ruta 404 del Corredor Morado irá por Abancay, Miguel Grau, Iquitos y 28 de Julio en dirección a Magdalena; mientras que la ruta 406 usará el Paseo de los Héroes Navales y avenidas principales hacia San Juan de Lurigancho. El servicio AeroDirecto Centro tendrá inicio y fin en jirón Camaná, y transitará por Nicolás de Piérola, Plaza 2 de Mayo y Óscar R. Benavides. En paralelo, el transporte regular tomará rutas como 28 de Julio, Miguel Grau, Bolivia, Paseo de la República, Bausate y Meza, y Manco Cápac. La ATU reafirmó su compromiso con una movilidad ordenada durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025.

Restricciones en transporte público por la maratón del domingo durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025

El domingo 23 se llevará a cabo la maratón de 42 kilómetros como parte de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. La competencia comenzará a las 5.00 a. m. en la Plaza de Armas y se extenderá hasta el mediodía, con recorrido por la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y la Bajada de Armendáriz, en ambos sentidos. Debido a este evento, el Metropolitano cerrará las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Ramón Castilla. La ruta regular A se desviará por Alfonso Ugarte con parada en Quilca - El Peruano, mientras que la ruta C solo llegará hasta la estación Central.

En cuanto a los corredores complementarios, la ruta 301 y 305 del Corredor Azul circularán por Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte, Venezuela, jirón Iquique, Bolivia y Garcilaso de la Vega hacia Miraflores y Barranco. En el Corredor Morado, la ruta 404 utilizará Brasil, 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau y Carlos Zavala para llegar a San Juan de Lurigancho; la ruta 406 finalizará en Miguel Grau antes de retornar. El servicio AeroDirecto Centro iniciará en Emancipación y pasará por Ramón Castilla, avenida Argentina y Óscar R. Benavides hasta llegar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El transporte regular aplicará rutas alternas por avenidas como 28 de Julio, José Gálvez, Miguel Grau, Bolivia, Bausate y Meza, Iquitos, Paseo de la República y Alfonso Ugarte, conforme a los cierres viales programados.