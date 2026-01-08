HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Ayacucho: sismo de magnitud 4,0 se sintió en Sancos, según IGP

El sismo de hoy 8 de enero registró a 33 kilómetros al oeste de Sancos y se produjo a una profundidad de 104 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

ayacucho
ayacucho

Un sismo de magnitud 4,0 se registró a las 19:20 p.m. a 33 kilómetros al oeste de Sancos, Huanca Sancos, en la región de Ayacucho. El temblor de hoy, 8 de enero, tuvo una profundidad de 104 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde se sintió el temblor?

De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el sismo se reportó en Sancos, Huanca Sancos - Ayacucho. Hasta el momento no se han reportado daños materiales mayores.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ DOMINGO PÉREZ FUERA DE LAVA JATO Y FUERZA POPULAR INVESTIGADA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Sismo en Ayacucho según el IGP. Foto: IGP

Sismo en Ayacucho según el IGP. Foto: IGP

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.

  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Islay, según IGP

Temblor en Arequipa: sismo de magnitud 4,2 se sintió en Islay, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Nasca, según IGP

Temblor en Ica: sismo de magnitud 4,6 se sintió en Nasca, según IGP

LEER MÁS
Temblor HOY en Arequipa, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Temblor HOY en Arequipa, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

Hallan muerto a venezolano condenado por sicarito en penal de Cajamarca: había asesinado a agente del INPE en 2020

LEER MÁS
EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

EsSalud pagó más de S/900 mil en sueldos y pensiones a personas fallecidas, advierte Contraloría

LEER MÁS
Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Estos distritos de Lima no tendrán agua hasta por 12 horas este 8 y 9 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cóndor Mendoza y su insólita comparación sobre Luis Advíncula en Alianza Lima: "Que me digas que va a ser Cafú, imposible"

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 8 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

¿Qué talleres gratuitos hay en Lima este verano 2026 para niños y jóvenes?

Cierran tramo de la av. Nicolás Ayllón en Ate: conoce las rutas de desvíos para autos particulares y transporte público por 8 meses

Temblor HOY, 8 de enero, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza a Tomás Gálvez: "¿O sea el se considera una escopeta? Esas no son palabras de un alto magistrado"

Elecciones regionales y municipales 2026: JNE publica el cronograma de los comicios electorales

Todo lo que debes saber sobre el sorteo de miembros de mesa: conoce la fecha y los pagos a los seleccionados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025