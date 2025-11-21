Airbag en Perú: fans se alistan para concierto sold out en el Multiespacio Costa 21

Banda argentina se presenta en Perú con evento sold out. Créditos: difusión | Banda argentina se presenta en Perú con evento sold out. Créditos: difusión | Banda argentina se presenta en Perú con evento sold out. Créditos: difusión

La banda argentina Airbag vuelve al Perú con su gira 'El Club de la Pelea' y el éxito de su nuevo disco como respaldo. Esto se da tras un año marcado por récords, con cuatro River Plate agotados y una gira que los llevó por más de 40 escenarios en Latinoamérica y España.

Airbag llevará su música este 22 de noviembre al Multiespacio Costa 21, donde la empresa Teleticket confirmó que se agotaron las entradas.

La agrupación liderada por el cantante y guitarrista Patricio Sardelli interpretará su octavo álbum de estudio, “El Club de la Pelea I”, un disco que fusiona el rock alternativo de los 90 con influencias británicas y una fuerte carga emocional.

El material ya supera los 200 millones de streams, uno de los trabajos más importantes de los hermanos Guido, Gastón y Patricio Sardelli.

Banda argentina se presenta en Perú con evento sold out. Créditos: difusión

Se espera que el show combine los clásicos infaltables que han marcado a toda una generación con el nuevo álbum.

Lima será parte así de una gira que ya suma entradas agotadas en prácticamente todas sus venues, reafirmando el posicionamiento de Airbag como una de las bandas más convocantes del rock en español.

En tanto, en Arequipa se reportaron largas colas en el Jardín la Cerveza, donde la banda se presentará este 21 de noviembre. Los fanáticos durmieron desde la noche anterior en los exteriores para asegurarse las mejores ubicaciones en el recinto.