Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Nuevo centro comercial será construido en el distrito del Rímac, según fue anunciado en el año 2024. | Foto: Composición LR/IA.

Los centros comerciales se han consolidado como lugares de encuentro y esparcimiento para miles de familias en el Perú, ofreciendo no solo compras, sino también experiencias de ocio y entretenimiento. En ese contexto, durante el año 2024 se anunció la construcción de un nuevo centro comercial en el distrito histórico del Rímac.

Este nuevo mall en Lima Metropolitana contará con una inversión aproximada de 80 millones de soles y busca impulsar el desarrollo económico y turístico de la zona.

Nuevo centro comercial en el Rímac: será el primer mall de su historia

El nuevo centro comercial del Rímac llevará el nombre de Lomas Plaza, según se anunció durante la ceremonia inaugural del proyecto. En el evento, se presentó oficialmente la licencia de edificación que autoriza el inicio de la construcción de esta moderna infraestructura. El complejo se levantará en el terreno que antes ocupaba el antiguo polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubio, espacio que actualmente ha sido transformado en una destacada zona residencial del distrito.

¿Qué otros centros comerciales habrá en Perú?

Además del futuro centro comercial Lomas Plaza, que se construirá en el Rímac, también se proyecta un nuevo mall de Cencosud sobre el actual Metro La Hacienda, en San Juan de Lurigancho, lo que convertiría a este en el segundo centro comercial del distrito.

Por otro lado, Proinversión anunció la próxima construcción de un centro comercial en la ciudad de Huaraz, región Áncash. Este proyecto estará ubicado en el distrito de Independencia y demandará una inversión estimada de 62 millones de soles, contribuyendo al desarrollo económico y comercial de la zona.

¿Cuántos centros comerciales existen en Perú?

Actualmente, Lima Metropolitana concentra la mayor cantidad de centros comerciales del país, con un total de 56 malls modernos en funcionamiento. Esta cifra equivale a más de la mitad de los 101 centros comerciales existentes a nivel nacional, consolidando así a la capital como el principal centro del desarrollo comercial, económico y de entretenimiento del Perú.