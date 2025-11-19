Adulta mayor muere tras incendio en San Juan de Lurigancho causado por vela que encendía a sus santos
La hija de la víctima intentó rescatarla del incendio, pero las llamas le impidieron acceder a la vivienda al consumir la puerta.
Una adulta mayor, identificada como Luz Guevara, de 68 años, perdió la vida tras un incendio en su vivienda en la urbanización Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho. Según su hija, la víctima encendía diariamente una vela frente a las imágenes de sus santos, sin imaginar que esto provocaría un siniestro que le arrebató la vida.
El incendio se produjo aproximadamente a las 12:42 de la madrugada de este miércoles 19 de noviembre, en la calle Osa Mayor, y movilizó a cuatro unidades de bomberos. La mujer, que se desplazaba en silla de ruedas, quedó atrapada dentro de su vivienda. Su hija intentó rescatarla y solicitó ayuda en la calle, pero las llamas ya habían consumido la puerta, impidiéndole salvarla.
Tragedia en San Juan de Lurigancho: vecinos intentaron sofocar incendio
Vecinos de la zona denunciaron que los bomberos se demoraron en llegar, por lo que ellos mismos intentaron controlar el fuego con baldes y tinas de agua, además de retirar muebles para evitar que se consumieran. Según la hija de la víctima, el siniestro se habría originado cuando se volteó la vela del altar donde su madre rezaba y rendía homenaje a sus santos.
El incendio logró ser controlado y, en horas de la mañana, peritos de criminalística y el fiscal de turno llegaron a la vivienda para realizar las diligencias correspondientes, con apoyo de la Policía Nacional del Perú.
¿Qué hacer en casos de incendio?
- De ocurrir un incendio, mantén la calma y sal de inmediato por la ruta de evacuación.
- Alerta inmediatamente a las personas que se encuentran cerca y llama al 116, que es la Central de Emergencia del cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
- En caso de ocurrir un amago de incendio, si sabes cómo hacerlo, utiliza un extintor para apagarlo.
- Al evacuar, asegúrate antes de salir que las manijas de las puertas no estén calientes, ya que ello podría implicar que haya fuego al otro lado.
- Evita inhalar humo, tápate la nariz y la boca con un trapo húmedo. Por ningún motivo, regresar a la zona del incendio, a menos que los Bomberos indiquen lo contrario.
