HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     ¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?     
Política

Liberan a Diego Echevarría, estudiante de la PUCP detenido durante protesta del 15 de octubre: "Tenemos que seguir luchando"

Durante las movilizaciones del 15 de octubre, la Policía Nacional intervino a 10 jóvenes en medio de la represión. Luego de dos días, Diego fue puesto en libertad, pero sus compañeros continúan encerrados.

Joven universitario es liberado tras ser retenido por la represión policial. Foto: Composición LR
Joven universitario es liberado tras ser retenido por la represión policial. Foto: Composición LR

Diego Echevarría (18), joven universitario de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue liberado la noche del viernes 17 de octubre luego de que haya sido detenido arbitrariamente por la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú. Echevarría había sido intervenido por las autoridades durante la represión policial de las movilizaciones del 15 de octubre.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con las diligencias de las autoridades, a las 11 a. m. del viernes la Policía Nacional se apersonó al domicilio de Diego Echevarría e ingresó hasta su cuarto aproximadamente 15 minutos. Familias del joven se mostraron indignados por el actuar de las autoridades.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Circunstancias de la detención arbitraria de Diego Echevarría

Durante la marcha nacional del miércoles 15 de octubre, la Policía Nacional detuvo a 10 personas, entre ellas Diego Echevarría. Los intervenidos fueron trasladados a la División de Asuntos Sociales de la PNP para las investigaciones necesarias. Sin embargo, los estudiantes que acompañaban a Diego en las movilizaciones sostuvieron que él fue reducido por las autoridades en medio de la represión policial en la avenida Abancay.

Tras su detención, los padres de Diego denunciaron que la Policía Nacional actuó injustamente. Además, precisaron que era la primera vez en la que su hijo asistía a una movilización. "Es una persona íntegra, ejemplar, siempre se ha dedicado al estudio y destacado por su labor social. Esta era su primera marcha", contó el padre.

Asimismo, los familiares cuestionaron que las autoridades hayan detenido a Diego sin prueba alguna. "Me llama un técnico (policía) que lo interviene y me dice que mi hijo estaba violentando, lanzando objetos contundentes (…) luego empieza hablar en condicional. La misma policía está cambiando su denuncia", sostuvieron.

Nota en desarrollo

Notas relacionadas
¿Habrá nuevo apagado de motores de transporte este 18 de octubre? Esto dicen los transportistas

¿Habrá nuevo apagado de motores de transporte este 18 de octubre? Esto dicen los transportistas

LEER MÁS
‘Trvko’, la voz del rap apagada por una bala en medio de una protesta que pedía justicia

‘Trvko’, la voz del rap apagada por una bala en medio de una protesta que pedía justicia

LEER MÁS
Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué significa estado de emergencia en Lima?: restricciones que aplicaría el gobierno de José Jerí

¿Qué significa estado de emergencia en Lima?: restricciones que aplicaría el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

Juan José Santiváñez, abogado de policías con sentencias, oficializa su postulación a las Elecciones 2026

LEER MÁS
PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

PNP confirma que los suboficiales Luis Magallanes y Omar Saavedra han sido detenidos por asesinato de Eduardo Ruiz

LEER MÁS
Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS
Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

Luis Magallanes: ¿quién es el policía que asesinó a Eduardo Ruiz durante la marcha del 15 de octubre?

LEER MÁS
Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Señor de los Milagros: plan de desvíos del Metropolitano y Corredores por segunda procesión

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025