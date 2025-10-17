Diego Echevarría (18), joven universitario de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, fue liberado la noche del viernes 17 de octubre luego de que haya sido detenido arbitrariamente por la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú. Echevarría había sido intervenido por las autoridades durante la represión policial de las movilizaciones del 15 de octubre.

De acuerdo con las diligencias de las autoridades, a las 11 a. m. del viernes la Policía Nacional se apersonó al domicilio de Diego Echevarría e ingresó hasta su cuarto aproximadamente 15 minutos. Familias del joven se mostraron indignados por el actuar de las autoridades.

Circunstancias de la detención arbitraria de Diego Echevarría

Durante la marcha nacional del miércoles 15 de octubre, la Policía Nacional detuvo a 10 personas, entre ellas Diego Echevarría. Los intervenidos fueron trasladados a la División de Asuntos Sociales de la PNP para las investigaciones necesarias. Sin embargo, los estudiantes que acompañaban a Diego en las movilizaciones sostuvieron que él fue reducido por las autoridades en medio de la represión policial en la avenida Abancay.

Tras su detención, los padres de Diego denunciaron que la Policía Nacional actuó injustamente. Además, precisaron que era la primera vez en la que su hijo asistía a una movilización. "Es una persona íntegra, ejemplar, siempre se ha dedicado al estudio y destacado por su labor social. Esta era su primera marcha", contó el padre.

Asimismo, los familiares cuestionaron que las autoridades hayan detenido a Diego sin prueba alguna. "Me llama un técnico (policía) que lo interviene y me dice que mi hijo estaba violentando, lanzando objetos contundentes (…) luego empieza hablar en condicional. La misma policía está cambiando su denuncia", sostuvieron.

