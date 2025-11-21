Chofer no frenó y se empotró contra pollería en Huancayo: madre y dos hijos graves tras choque
El accidente ocurrió cuando el vehículo, según las cámaras de seguridad, invadió la vereda mientras la familia esperaba su pedido dentro del restaurante.
Un automóvil que perdió el control terminó incrustándose en una pollería ubicada en el óvalo de Ocopilla, en Huancayo (Junín), dejando heridos a una madre y sus dos hijos. El hecho ocurrió alrededor del mediodía del 18 de noviembre, cuando el vehículo invadió la vereda y chocó directamente contra el local, según registraron las cámaras de seguridad.
Las imágenes muestran al auto girando desde una calle cercana antes de despistarse y estrellarse contra el establecimiento, donde la familia esperaba su pedido. La mujer, identificada como Mónica Milagros Mendoza (24), sufrió contusiones y una luxación en la cadera, mientras que su bebé presentó cortes en el rostro, hematomas y su hija de ocho años resultó con graves lesiones, y podría perder la visión en un ojo.
¿Qué ocurrió en el accidente en pollería de Huancayo?
El vehículo gris habría sido conducido por Mauricruz Aizanoa Justo (38), quien indicó a los agentes que habría tenido un problema con los frenos antes de perder el control y chocar contra la pollería.
Testigos y familiares de la víctima aseguraron que un hombre en presunto estado etílico estaba al volante y no la señora detenida. ''No creo que la otra señora haya manejado. El señor estaba mareado. Que saquen un dosaje etílico'', indicó una testigo a 24 horas.
Tras los hechos, los niños fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención. La madre, en su desesperación por sus hijos, demoró en recibir atención médica.
Policía investiga el atropello y quién iba al volante
La Policía Nacional investiga las causas del siniestro y afirmó que dos personas se encontraban dentro del carro. Los videos difundidos muestran el momento exacto en que el auto atraviesa la acera y embiste la zona donde se encontraba la familia, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia del accidente mientras continúan las diligencias.
