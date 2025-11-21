Chofer no frenó y se empotró contra pollería en Huancayo: madre y dos hijos graves tras choque

Un automóvil perdió el control y se estrelló contra una pollería en Huancayo, Junín, dejando heridas a una madre y sus dos hijos. | composición LR

Un automóvil perdió el control y se estrelló contra una pollería en Huancayo, Junín, dejando heridas a una madre y sus dos hijos. | composición LR

Un automóvil que perdió el control terminó incrustándose en una pollería ubicada en el óvalo de Ocopilla, en Huancayo (Junín), dejando heridos a una madre y sus dos hijos. El hecho ocurrió alrededor del mediodía del 18 de noviembre, cuando el vehículo invadió la vereda y chocó directamente contra el local, según registraron las cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran al auto girando desde una calle cercana antes de despistarse y estrellarse contra el establecimiento, donde la familia esperaba su pedido. La mujer, identificada como Mónica Milagros Mendoza (24), sufrió contusiones y una luxación en la cadera, mientras que su bebé presentó cortes en el rostro, hematomas y su hija de ocho años resultó con graves lesiones, y podría perder la visión en un ojo.

¿Qué ocurrió en el accidente en pollería de Huancayo?

El vehículo gris habría sido conducido por Mauricruz Aizanoa Justo (38), quien indicó a los agentes que habría tenido un problema con los frenos antes de perder el control y chocar contra la pollería.

Testigos y familiares de la víctima aseguraron que un hombre en presunto estado etílico estaba al volante y no la señora detenida. ''No creo que la otra señora haya manejado. El señor estaba mareado. Que saquen un dosaje etílico'', indicó una testigo a 24 horas.

Tras los hechos, los niños fueron trasladados a una clínica cercana para recibir atención. La madre, en su desesperación por sus hijos, demoró en recibir atención médica.

Policía investiga el atropello y quién iba al volante

La Policía Nacional investiga las causas del siniestro y afirmó que dos personas se encontraban dentro del carro. Los videos difundidos muestran el momento exacto en que el auto atraviesa la acera y embiste la zona donde se encontraba la familia, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia del accidente mientras continúan las diligencias.

