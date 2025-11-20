HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cusco: madre denuncia que conductor que arrolló a su hija está inubicable y no cumple sentencia

Familia exige actuación de la Fiscalía tras accidente que dejó a una joven de 19 años con graves secuelas y más de ocho meses de recuperación por delante.

El autor del delito fue identificado como Rodríguez Alegría. Foto: Luis Álvarez, La República
El autor del delito fue identificado como Rodríguez Alegría. Foto: Luis Álvarez, La República

La tarde del 21 de agosto, la vida de una familia cambió de forma abrupta. Aquel día, Milagros una estudiante de psicología de 19 años regresaba a casa tras salir de clases en la Universidad Continental cuando, al intentar cruzar la vía de Evitamiento, en Cusco, fue arrollada por un vehículo.

Según Frida Saavedra, madre de la víctima, al volante estaba Diego Armando Rodríguez Alegría, quien conducía en estado de ebriedad y a bordo de un automóvil que no era suyo, sino de la mecánica donde trabajaba.

El impacto fue devastador. La joven universitaria sufrió cuatro fracturas en la pelvis, lesiones que la mantuvieron tres meses hospitalizada y que hoy la tienen postrada, sin poder caminar. Los médicos estiman que su recuperación demandará ocho meses adicionales, como mínimo.

El proceso judicial

Durante el juicio, Rodríguez Alegría recibió una pena suspendida de cuatro años, y el juez recomendó llegar a una conciliación. En ese acuerdo, el imputado se comprometió a pagar 14 mil soles, cifra que Saavedra considera insuficiente frente a los más de 20 mil soles que la familia ya ha gastado en ambulancias, evaluaciones médicas y tratamientos especializados.

Pese a ello, el denunciado no ha cumplido con el pago, dejó de comunicarse y actualmente está no habido, según denuncian los familiares de Milagros.

Frida Saavedra también cuestiona el accionar de la fiscal a cargo del caso, Gladys Quispe, a quien acusa de no avanzar con las diligencias pese a que ya se solicitó la revocatoria de la pena suspendida por incumplimiento. Afirma que no logra contactarla y que solo recibe respuestas a través de su secretaria.

“Mi hija está postrada y no puede caminar. Este señor se ha desentendido totalmente. La fiscal no dice nada”, expresó la madre visiblemente afectada. Añadió que el impacto del caso no solo es económico, sino también psicológico, pues la joven deberá someterse a terapias y pericias que según señala, nadie está asumiendo.

La madre hizo un llamado a las autoridades: “Esperamos que este señor pueda cumplir y se ponga a derecho y el Ministerio Público pueda atender nuestras demandas, mi hija y sufre mucho”, concluyó.

