Hombre salva de morir tras caída de poste de telefonía sobre vehículo en Independencia

La mañana de este jueves 20 de noviembre, alrededor de las 8:30 a.m., un poste de telefonía se desplomó contra un vehículo estacionado, cuando trabajadores de la empresa contratista del servicio de telefonía se encontraban instalando fibra óptica. Tras el incidente, que dejó a la unidad inutilizable, la estructura bloqueó la cuadra 2 de la calle Inca Rica, en la urbanización Tahuantinsuyo, del distrito de Independencia.

El conductor, quien mencionó para RPP que acostumbra quedarse dentro de su automóvil, aseguró de que, si el accidente se hubiera producido minutos antes, habría caído sobre alguna persona, debido a que ocurrió frente al Colegio República de Colombia.

“No ha afectado a los niños. No ha afectado a alguien que pudiera pasar. Por suerte no estaba en el carro. Casi la mayoría me conocen que me quedo dormido en el carro. Pudo pasar un niño y se pudo perjudicar todo”, señaló Anderson Cabanillas, propietario del vehículo afectado.

Poste tenía más de 40 años

Carlos Tupayachi, gerente de operaciones de Transmitel, contratista de la empresa de telefonía, indicó que el seguro ya gestiona un acuerdo con el propietario afectado y ha dispuesto la instalación de un nuevo poste, con el que se repondrá el cableado que permita restablecer el servicio en el transcurso de la tarde. Sin embargo, advirtió que la estructura tenía alrededor de 40 años de antigüedad y es necesario una evaluación de la misma.

Además, aseguró que el problema de la falta de mantenimiento no es exclusivo de independencia, sino que existen estructuras en condiciones similares, tanto eléctricas como telefónicas, por lo que alertó de una necesaria revisión periódica. Frente a este panorama, los vecinos mostraron su preocupación ante la posibilidad de otro desplome que pueda afectar a los niños de la zona, especialmente porque muy cerca del lugar del accidente existen tres colegios: Cristiano Lumbrera (en la esquina), República de Colombia, y Bicentenario Imperio del Tahuantinsuyo, que alberga alrededor de 700 alumnos.

