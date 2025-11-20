HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre?     
Sociedad

Hombre salva de morir tras caída de poste de telefonía sobre vehículo en Independencia: "Por suerte, casi siempre me quedo dormido"

Transmitel anunció que evaluará la antigüedad de los postes de Lima, que tienen más de 40 años. Además, coordina la instalación de uno nuevo tras el incidente que genera inquietud en los vecinos, al encontrarse cerca de tres colegios.

Hombre salva de morir tras caída de poste de telefonía sobre vehículo en Independencia
Hombre salva de morir tras caída de poste de telefonía sobre vehículo en Independencia | Foto: RPP.

La mañana de este jueves 20 de noviembre, alrededor de las 8:30 a.m., un poste de telefonía se desplomó contra un vehículo estacionado, cuando trabajadores de la empresa contratista del servicio de telefonía se encontraban instalando fibra óptica. Tras el incidente, que dejó a la unidad inutilizable, la estructura bloqueó la cuadra 2 de la calle Inca Rica, en la urbanización Tahuantinsuyo, del distrito de Independencia.

El conductor, quien mencionó para RPP que acostumbra quedarse dentro de su automóvil, aseguró de que, si el accidente se hubiera producido minutos antes, habría caído sobre alguna persona, debido a que ocurrió frente al Colegio República de Colombia.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cusco: madre denuncia que conductor que arrolló a su hija está inubicable y no cumple sentencia

lr.pe

“No ha afectado a los niños. No ha afectado a alguien que pudiera pasar. Por suerte no estaba en el carro. Casi la mayoría me conocen que me quedo dormido en el carro. Pudo pasar un niño y se pudo perjudicar todo”, señaló Anderson Cabanillas, propietario del vehículo afectado.

Poste tenía más de 40 años

Carlos Tupayachi, gerente de operaciones de Transmitel, contratista de la empresa de telefonía, indicó que el seguro ya gestiona un acuerdo con el propietario afectado y ha dispuesto la instalación de un nuevo poste, con el que se repondrá el cableado que permita restablecer el servicio en el transcurso de la tarde. Sin embargo, advirtió que la estructura tenía alrededor de 40 años de antigüedad y es necesario una evaluación de la misma.

Además, aseguró que el problema de la falta de mantenimiento no es exclusivo de independencia, sino que existen estructuras en condiciones similares, tanto eléctricas como telefónicas, por lo que alertó de una necesaria revisión periódica. Frente a este panorama, los vecinos mostraron su preocupación ante la posibilidad de otro desplome que pueda afectar a los niños de la zona, especialmente porque muy cerca del lugar del accidente existen tres colegios: Cristiano Lumbrera (en la esquina), República de Colombia, y Bicentenario Imperio del Tahuantinsuyo, que alberga alrededor de 700 alumnos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Teresa Ruiz Rosas: “Primero les cortaron las trenzas y al final les cortaron las trompas a las mismas mujeres”

Teresa Ruiz Rosas: “Primero les cortaron las trenzas y al final les cortaron las trompas a las mismas mujeres”

LEER MÁS
Hombre sube a taxi, lo drogan con "ambientador" y le roban más de S/6.000 tras cambiarle tarjetas en Independencia

Hombre sube a taxi, lo drogan con "ambientador" y le roban más de S/6.000 tras cambiarle tarjetas en Independencia

LEER MÁS
Túnel frente a Megaplaza lleva más de un año sin luz ni mantenimiento: denuncian abandono municipal

Túnel frente a Megaplaza lleva más de un año sin luz ni mantenimiento: denuncian abandono municipal

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
Asesinan a mototaxista en Villa María del Triunfo: crimen ocurrió a dos cuadras de la comisaría del distrito

Asesinan a mototaxista en Villa María del Triunfo: crimen ocurrió a dos cuadras de la comisaría del distrito

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

Peruanos ya pueden renovar el DNI azul caduco por el electrónico sin ir a una agencia de Reniec: conoce cómo realizar el trámite

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025